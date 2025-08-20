Kabul olan 5 dua

2 /8 Hz. Eyyûb Peygamberin Duası













▪ Eyyûb (a.s)'ın, hastalığının iyileşmesi ve sıkıntısının giderilmesi için Allah'a şöyle dua ettiği bildirilmektedir:

"(Ey Peygamberim!) Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine,'Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen merhametlilerin en merhametlisisin' diye yalvarmıştı."

(Enbiya, 21/83)

"Kulumuz Eyyûb'u da an: (O) Rabbine 'Şeytan, bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu' diye seslenmiş, dua etmişti."

(Sâd, 38/41)

▪ Yüce Allah, Eyyûb Peygamberin duası üzerine hastalığının iyileşmesi için,

"Ona ayağını (yere) vur, işte yıkanacak ve içilecek serin (bir su)" (Sâd, 38/42) buyurmuş, Eyyûb (a.s.) ayağını yere vurmuş, çıkan su ile yıkanmış ve sudan içmiş, iç ve dış bütün hastalıklarından kurtulmuştur.

▪ Yüce Allah, Eyyûb'un duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir:

"Biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermiştik."

(Enbiyâ, 21/84)