Kabul olan 5 dua
Dua, müminin Rabbiyle kurduğu en özel bağdır. Bir ibadet, bir zikir ve bir teslimiyet ifadesi olarak dua, İslami öğretinin temel taşlarından biridir. Usul ve adabına uygun olarak yapılan her dua, mutlak surette bir karşılık bulur. Ancak bu karşılık, bazen hemen dünya hayatında belirginleşirken, bazen bir süreç gerektirebilir, bazen de ahirete ertelenmiş olabilir. İşte kabul olan 5 dua...
▪ İmrân, kızı Meryem için;
"Onu (Meryem'i) ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum / Senin korumanı diliyorum" (Âl-i İmrân, 3/36) diye dua etmiştir.
▪ Yüce Allah, İmrân'ın duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir:
"Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriyyâ da onun bakımını üstlendi."
(Âl-i İmrân, 3/37)
▪ Eyyûb (a.s)'ın, hastalığının iyileşmesi ve sıkıntısının giderilmesi için Allah'a şöyle dua ettiği bildirilmektedir:
"(Ey Peygamberim!) Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine,'Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen merhametlilerin en merhametlisisin' diye yalvarmıştı."
(Enbiya, 21/83)
"Kulumuz Eyyûb'u da an: (O) Rabbine 'Şeytan, bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu' diye seslenmiş, dua etmişti."
(Sâd, 38/41)
▪ Yüce Allah, Eyyûb Peygamberin duası üzerine hastalığının iyileşmesi için,
"Ona ayağını (yere) vur, işte yıkanacak ve içilecek serin (bir su)" (Sâd, 38/42) buyurmuş, Eyyûb (a.s.) ayağını yere vurmuş, çıkan su ile yıkanmış ve sudan içmiş, iç ve dış bütün hastalıklarından kurtulmuştur.
▪ Yüce Allah, Eyyûb'un duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir:
"Biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermiştik."
(Enbiyâ, 21/84)
▪ Yûnus peygamber, balığın karnında şöyle dua etmiştir:
"(Ey Peygamberim!) Zünnûn'u (balık karnına girmiş olan Matta oğlu Yûnus'u) da an; zira (o, kavmine) kızarak (yurdundan) ayrılıp gitmişti, bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi, (kavminin arasından çıkmakla kendisini kurtaracağını) sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde (kalıp); '(Ey Rabbim!) Senden başka tanrı yoktur. Senin şânın yücedir, ben zâlimlerden oldum!' diye yalvardı."
(Enbiyâ, 21/87)
▪ Yüce Allah, Yûnus Peygamberin duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir:
"Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz, mü'minleri böyle kurtarırız."
(Enbiyâ, 21/88)
Bu ayetlerde Allah, bedensel ve zihinsel her türlü hastalıktan kurtulmak için tedavi yollarına başvurulması gerektiğini, şifayı verenin Allah olduğunu vurgulamaktadır.
▪ Peygamberimiz (s.a.s.), Yûnus Peygamberin duası ile ilgili olarak;
"Balık sahibi (Yûnus peygamberin), balığın karnında yaptığı duası; 'lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'zzâlimîn (Ya Rabbî!) Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)' şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir Müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın" buyurmuştur.
(Tirmizî, De'avât, 85; bk. Hâkim, De'avât, I, 505)
▪ Zekeriya (a.s.), Allah'a dua edip kendisine çocuk ihsan etmesini istemişti:
"(Ey Peygamberim!) Zekeriyya'yı da (an). O, Rabbine; 'Rabbim! Beni tek (yalnız başıma çocuksuz) bırakma. Sen, vârislerin en hayırlısısın (her şeyim sana kalacaktır)' diye dua etmişti."
(Enbiyâ, 21/89)