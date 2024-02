Hayao Miyazaki'nin en iyi 5 filmi

🔹 Hikayenin önemli bir unsuru, ruh dünyası ile insan dünyası arasındaki karşıtlıktır. Ruh dünyası genellikle kaotik ve grotesk olsa da, aynı zamanda güzelliği ve harikayı da barındırır.

🔹 Chihiro, her iki dünyayı da takdir etmeyi ve onların içindeki yerini bulmayı öğrenir. Karşılaştığı her zorluk onu biraz daha güçlendirirken, her karşılaşmada daha cesur ve becerikli olmak zorundadır.