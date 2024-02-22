Hayao Miyazaki'nin en iyi 5 filmi

Spirited Away

🔹 Ailesi ile birlikte yeni bir kasabaya taşınan 10 yaşındaki Chihiro Ogino'nun hikayesini anlatır. Anne ve babasıyla birlikte terk edilmiş bir eğlence parkına doğru yola çıkan Chihiro, ailesi ile etrafı keşfederken gizli ve fantastik bir dünyaya rastlarlar. Ailesi, bu yeni keşfedilen yerde farklı bir dönüşüm geçirir.

🔹 Chihiro, kendisini ve ailesini kurtarmak için elinden geleni yapmak zorundadır; ancak işler onun için kolay olmayacaktır. Her yolculuk zorluklarla doludur.

Japonya'dan dünyaya yayılan kültür "anime"