10 maddede Sanayi Devrimi

1 /10













💠 Endüstri Devrimi olarak da bilinen Sanayi Devrimi, 18. yüzyılda başlayan endüstrileşme hareketlerini ifade eden bir kavram. Olumlu olarak anılan bu hareketler dünyaya rahatlık kadar zulüm ve sömürü de getirdi.

💠 Öyle ki modern yaşam, sömürgecilik, toplumsal sınıflar ve ideolojiler gibi meseleler 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi'ne dayanmakta.

BATI'NIN KARANLIK SURETİ