10 maddede Sanayi Devrimi
El üretiminden makineleşmeye, insani olandan maddi olana geçişi temsil eden ve günümüz hayat şartlarının temeli olarak anılan Sanayi Devrimi, 18. yüzyılda İngiltere'de başlamıştı. Zamanla sömürgecilik yoluyla dünyaya yayılan endüstrileşme dünya tarihinin en büyük kırılmalarından biri olarak kabul edildi. Öyle ki toplumsal sınıflar arası uçurum, ekonomik strüktürler ve ideolojilerin temelinde bu anlayış vardı. 10 maddede Sanayi Devrimi'ni araştırdık.
💠 Endüstri Devrimi olarak da bilinen Sanayi Devrimi, 18. yüzyılda başlayan endüstrileşme hareketlerini ifade eden bir kavram. Olumlu olarak anılan bu hareketler dünyaya rahatlık kadar zulüm ve sömürü de getirdi.
💠 Öyle ki modern yaşam, sömürgecilik, toplumsal sınıflar ve ideolojiler gibi meseleler 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi'ne dayanmakta.
Sınıfsal değişimler
💠 Kırdan kente yoğun ve zorunlu göç politikaları ile Batı'nın var olan sosyolojik düzenini kökten değiştiren Sanayi Devrimi, işçi sınıfının oluşmasına sebep oldu.
💠 Daha önce kırsalda kendi üretimini sağlayan halk yığınları artık belli bir ücrete, kötü şartlarda çalışmaya ve tüketmeye başladı. Böylece üretim büyük sermaye sahiplerinin elinde tekelleşmiş oldu.
El emeğinden makineye
💠 Sanayi Devrimi en basit ifade ile el üretiminin yerini makine üretiminin alması idi. Su gücü ve buhar makineleri ile uzun süreli el emeği ürünler yerine kısa ömürlü makine işi ürünler popüler hale geldi.
💠 İngilizler bu hususta ilerleyebilmek için el gücüne dayanan Hindistan ekonomisini çökertmekten geri kalmadılar. Öyle ki büyük bir tekstil merkezi olan Hindistan'da ustaların elleri dahi kırılmıştı.
Sömürgecilik arttı
💠 Daha çok makineleşmenin yolu daha fazla hammadde ve ekonomik zenginlik idi. Bunun farkında olan Avrupalılar dünya üzerinde daha fazla sömürge kazanma yoluna gittiler.
💠 Öyle ki 19. yüzyıl sonunda Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının büyük bölümü Avrupalıların sömürgesi idi. Sömürgecilik sonraki dönemlerde maddiden maneviye bir geçiş yaşayacak ve sömürge kazanımları korunacaktı.
Şehirleşme
💠 Sanayi Devrimi'nin en büyük kırılmalarından biri de şehirler üzerinde ortaya çıktı. Öyle ki üretimin sürekliliği esas alındığı için köyler boşaltıldı. Şehirler daha önce görülmemiş ölçüde büyüdü.
💠 Ama bu büyüme bir plan dahilinde yapılmadı. Avrupa şehirlerinin etrafında başlayan gettolaşma zamanla tüm dünya şehirlerine yayıldı. İnsan haysiyeti ve barınma alelade olarak lanse edildi.