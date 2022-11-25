Şehir ve medeniyet

🔶 Medeniyet, Arapçada şehir anlamına gelen medine kelimesinden türemiştir.

🔶 Bir medeniyet kavramından bahsedebilmemiz için öncelikle yerleşik bir hayat ve şehir olması gerekir. Yerleşik yaşamın olduğu mekânlarda bir beraber yaşama kültürü de gelişir. Bu gelişme ile zamanla farklı fikirler, kültürler bir potada erir ve nihayetinde ortaya medeniyet çıkar. Burada temel mesele şehirdir.

🔶 Şehir sınırları belli, güvenliği sağlanmış binlerce insanın bir arada bulunduğu toprak parçası olmaktan çok bir anlayış etrafında birlik olmuş insanları temsil etmektedir. Günümüzde bu anlayış yok olmaya yüz tutsa da insanlar bundan önce sırf birilerinden ilim alabilmek, ders verebilmek, benzer anlayıştaki insanları bulabilmek için şehir şehir gezmişlerdir.

🔶Aristotales konuşmasında şehri "soylu bir amaç için ortak yaşam" olarak açıklar. Yüzyıllarca sonra Ahmet Hamdi Tanpınar, bir yazısında "Şehir bir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül eden müşterek bir hayattır" diyerek Aristotales'in soylu amacını açıklar.

Kur'an-ı Kerim rehberliğinde şehir – kent ayrımı