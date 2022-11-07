Türkiye’nin medeniyet meselesi

⚫Karlığa, medeniyetimiz ile Batı'yı karşılaştırarak İslam camiasında Türkiye'nin tecrübesine sahip başka bir ülke olmadığını anlattı:

"İslam camiasında Türkiye tecrübesiyle yaşayan başka ülke yoktur. 20'nin üzerinde dili konuşan 20'nin üzerinde dine mensup milyonlarca insanı 300-400 sene bir arada birlikte yaşatmanın tecrübesini yaşamışız. Bu medeniyetin en büyük göstergesi budur. Birlikte yaşama ve ötekini kabullenme ötekiyle anlaşmak. Batı medeniyeti bu anlayışa giremediği için parçalayıcı bölücü ve sömürücü olmuştur. Osmanlı tecrübemiz var, cumhuriyet tecrübemiz var Batılılaşma tecrübemiz, demokrasi tecrübemiz var. Bütün bu birikimleri üst üste koyduğumuz zaman, 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olması bir hayal ürünü değil gerçek olacak bir yüzyıldır. Bu da bir medeniyet yüzyılıdır."

Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı