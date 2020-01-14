Medeniyet tarihimize dair 20 ilginç bilgi

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim'in, 8 yıllık saltanatı boyunca hiçbir sefere katılmayan ilk Osmanlı padişahı olduğunu biliyor musunuz? Ya da ordularında "Amazon" adı verilen kadın askerler bulunduran Türk devletinin hangisi olduğunu? Veya İbn-i Sina'nın Şifa Kitabı adlı eserinin Leonardo da Vinci, Steno ve James Hutton dâhil olmak üzere Avrupa mineraloji düşüncesinin kurucularına ilham kaynağı olduğunu? Medeniyet tarihimize dair 20 ilginç bilgiyi derledik.
Giriş Tarihi: 14.01.2020
09:50
Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
11:39