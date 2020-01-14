Medeniyet tarihimize dair 20 ilginç bilgi

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim'in, 8 yıllık saltanatı boyunca hiçbir sefere katılmayan ilk Osmanlı padişahı olduğunu biliyor musunuz? Ya da ordularında "Amazon" adı verilen kadın askerler bulunduran Türk devletinin hangisi olduğunu? Veya İbn-i Sina'nın Şifa Kitabı adlı eserinin Leonardo da Vinci, Steno ve James Hutton dâhil olmak üzere Avrupa mineraloji düşüncesinin kurucularına ilham kaynağı olduğunu? Medeniyet tarihimize dair 20 ilginç bilgiyi derledik.