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Medeniyet tarihimize dair 20 ilginç bilgi

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim'in, 8 yıllık saltanatı boyunca hiçbir sefere katılmayan ilk Osmanlı padişahı olduğunu biliyor musunuz? Ya da ordularında "Amazon" adı verilen kadın askerler bulunduran Türk devletinin hangisi olduğunu? Veya İbn-i Sina'nın Şifa Kitabı adlı eserinin Leonardo da Vinci, Steno ve James Hutton dâhil olmak üzere Avrupa mineraloji düşüncesinin kurucularına ilham kaynağı olduğunu? Medeniyet tarihimize dair 20 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 11:39
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💠 12'nci yüzyılda Cizre'de yaşayan El Cezeri, modern mühendisliğin temelini atmış, makineler icat etmiş ve pek çok keşfin alt yapısını hazırlamıştı.

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💠 Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim, 8 yıllık saltanatı boyunca hiçbir sefere katılmayan ilk Osmanlı padişahıdır.

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💠 Pek çoğumuz ressam kimliğiyle tanıdığı Leonardo da Vinci aynı zamanda filozof, anatomi bilimci, mühendis, astronom, heykeltıraş, mimar, müzisyen, matematikçi, kartograf ve yazardır.

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💠 Japonyalı askerler, İkinci Dünya Savaşı'nın bittiğine inanmadıkları için 1970'lere kadar çeşitli cephelerde siviller ve yerel polislerle savaşmışlardır.

🔍 İslam uygarlığının 'altın çağı'na dair 15 ilginç bilgi

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💠 Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey, "Fahrüddin" lakabıyla da bilinirdi.

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