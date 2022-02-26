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Nurettin Topçu’nun hayata bakışı: İslam ve İnsan

Felsefe üzerine doktora yapan ilk Türk Nurettin Topçu, Türkiye'nin en önemli fikir adamlarından biridir. Topçu, çalışmaları ile İslam felsefesini anlamaya ve insanın dinimizdeki yerine, ehemmiyetine, vazifelerine yoğunlaşır. Peki, dinimiz ve insan arasındaki kıymetli alaka nereden geliyor, İslam'a göre insanın mahiyeti nedir, yaratılışındaki gayeler nelerdir? Nurettin Topçu'nun tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabını aradığı İslam ve İnsan eserinden sizler için alıntılar hazırladık.

Giriş Tarihi: 26.02.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022 17:07
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Nurettin Topçu kimdir?
Nurettin Topçu kimdir?

🔹 Bir fikir adamı olarak tanıdığımız Nurettin Topçu, ayrıca ahlak felsefesi üzerine yaptığı derin çalışmalarla da bilinir.

🔹 İstanbul, Süleymaniye'de 1909 yılında dünyaya gelen Topçu, Anadolu'yu merkez kabul eden bir dergi çıkarır.

🔹 Nurettin Topçu, felsefe üzerine doktora yapan ilk Türk olarak bilinir. Üniversite hayatını Fransa'da geçirir ve 1935 yılında eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye döner.

🔹 Ne yazık ki uzun çaba ve gayret sonucu kazandığı doçentlik unvanı Türkiye'de kabul edilmez, ömrünün büyük bir kısmını kapsayan öğretmenliğe başlar.

🔹 Robert Kolej, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul İmam Hatip Lisesi gibi dönemin seçkin kurumlarında muallimlik yapar. Başta felsefe olmak üzere, içinde sosyolojinin ve dinler tarihinin de bulunduğu pek çok dersin yürütücülüğünü üstlenir.

🔹 Yetiştirdiği, hayatına dokunduğu onlarca talebesi eğitim seferberliği içerisinde ülkemizin dört bir yanına dağılır.

Nurettin Topçu kimdir?

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Nurettin Topçu'nun kitapları
Nurettin Topçu’nun kitapları

🔹 Çok geniş bir çalışma sahasına sahip olan Topçu, neredeyse her eserinde ilmin ehemmiyetinden bahseder. İlim kadar, ilmi yaşamayı ve aktarmayı da önemsemesinin sonucu olarak pek çok kitap kaleme alır. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir:

- İslâm ve İnsan - Mevlâna ve Tasavvuf

- Varoluş Felsefesi - Hareket Felsefesi

- Türkiye'nin Maarif Dâvası

- Mantık

- Ahlâk Nizâmı

- Kültür ve Medeniyet

- Amerikan Mektupları-Düşünen Adam Aranızda

- İsyan Ahlâkı

- Yarınki Türkiye

- Millet Mistikleri

- Bergson

- İradenin Davası - Devlet ve Demokrasi

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''İslam ideali, insan idealidir. İnsan ideali, kalp tekniğine muhtaçtır. Bu tekniğin tatbiki ibadet, gayesi gerçek selamettir.''

Nurettin Topçu

Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Maarif Davası eserinden alıntılar

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"Sen yerde olanlara merhamet et ki, gökte olan da sana merhamet etsin. Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın."

Nurettin Topçu

Nurettin Topçu'nun Hareket Felsefesi kitabından 20 alıntı

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''Üniversitelerinden bile ilim ve ahlâkın kovulduğu bu yurdun Alpaslan'larla Akşemsettin'lerin yurdu olduğuna kim inanır şimdi? İslâm'ın bütün ruhundan sıyrılarak sade kabuk kaidelerden ibaret kaldığı bu diyara kim İslâm diyarı diyebilir?''

Nurettin Topçu

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