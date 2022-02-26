Nurettin Topçu’nun hayata bakışı: İslam ve İnsan

🔹 Bir fikir adamı olarak tanıdığımız Nurettin Topçu, ayrıca ahlak felsefesi üzerine yaptığı derin çalışmalarla da bilinir.

🔹 İstanbul, Süleymaniye'de 1909 yılında dünyaya gelen Topçu, Anadolu'yu merkez kabul eden bir dergi çıkarır.

🔹 Nurettin Topçu, felsefe üzerine doktora yapan ilk Türk olarak bilinir. Üniversite hayatını Fransa'da geçirir ve 1935 yılında eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye döner.

🔹 Ne yazık ki uzun çaba ve gayret sonucu kazandığı doçentlik unvanı Türkiye'de kabul edilmez, ömrünün büyük bir kısmını kapsayan öğretmenliğe başlar.

🔹 Robert Kolej, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul İmam Hatip Lisesi gibi dönemin seçkin kurumlarında muallimlik yapar. Başta felsefe olmak üzere, içinde sosyolojinin ve dinler tarihinin de bulunduğu pek çok dersin yürütücülüğünü üstlenir.

🔹 Yetiştirdiği, hayatına dokunduğu onlarca talebesi eğitim seferberliği içerisinde ülkemizin dört bir yanına dağılır.

Nurettin Topçu kimdir?