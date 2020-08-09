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Nurettin Topçu’nun Hareket Felsefesi kitabından 20 alıntı

Onu en iyi anlatan üç kelime: İsyan, hareket ve idare… Nurettin Topçu, fikir tarihimizin yapaylıktan ve kopyacılıktan uzak, en özgün düşünce adamlarından biriydi. Pek çok kavrama, İslam ve Anadolu minvalinde yepyeni bir tanım yaptı. Kaleme aldığı eserde, hareket felsefesine Maurice Blondel'in penceresinden baktı. Ona göre isyanın da bir ahlakı vardı. Kendine özgü, ilgi çekici, cesaretli bir yazar, akademisyen ve fikir adamı olan Nurettin Topçu'nun Hareket Felsefesi kitabından 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 09.08.2020 09:15
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İbadet irade için zaruridir; zira hareket etmedikçe samimi olunamaz.

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Bir şeyin ızdırabını çekmeyen o şeyi tanıyamaz, o şeyi tanımayan onu sevemez; ızdırabın öğretimi bir kelimeye sığabilir fakat onu duymak için kalp gereklidir.

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Öz, varlığı var kılan şeydir. Kâğıdı kâğıt, insanı insan yapan unsura onun özü denir.

Nurettin Topçu ve fikir dünyasına ışık tutan 25 ilginç bilgi

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İman akılla elde edilemez. İmanın elde edilmesi, ahlaki bir hazırlığa ve iradeli bir harekete muhtaçtır. İman bir şeylere değil de birisine inanmaktır. Eşyaya değil şahsa bağlanmaktır.

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Dünyanın sağlam ve değişmez bir realitesi yoktur; o fertlere, devirlere ve cemiyetlere göre değişir.

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