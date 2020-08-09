Nurettin Topçu’nun Hareket Felsefesi kitabından 20 alıntı

Onu en iyi anlatan üç kelime: İsyan, hareket ve idare… Nurettin Topçu, fikir tarihimizin yapaylıktan ve kopyacılıktan uzak, en özgün düşünce adamlarından biriydi. Pek çok kavrama, İslam ve Anadolu minvalinde yepyeni bir tanım yaptı. Kaleme aldığı eserde, hareket felsefesine Maurice Blondel'in penceresinden baktı. Ona göre isyanın da bir ahlakı vardı. Kendine özgü, ilgi çekici, cesaretli bir yazar, akademisyen ve fikir adamı olan Nurettin Topçu'nun Hareket Felsefesi kitabından 20 alıntıyı derledik.