Sezai Karakoç’un medeniyet tasavvuru

Sezaî ağabey'in 'Edebiyat Yazıları' başlığı altında yayınladığı kitaplarda da, üzerinde durulması gerekli bölümler vardır. Meselâ, 3. Kitab olan 'Eğik Ehramlar'da, en tartışmalı konu ise herhalde, 'Dante ve İslâm' başlıklı yazıda göze çarpar..

Emperial dünyanın mazlum halklara 'Dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri' diye takdim edilen ve (1265- 1321) arasında yaşamış olan Floransa'lı ünlü italyan şair ve siyasetçi Dante Alighieri'nin Âhiret'e yapılan bir farazî yolculuğu anlattığı İlâhî Komedya (La Divina Commedia/ Commedia Divina) eserindeki yüksek hayal gücüne hayran olmuştur, Sezaî Bey.. Ve, onun bu eserini İslâm kültüründen faydalanarak yazdığını düşünmektedir. Halbuki, eğer tercüme faaliyetleri etkin şekilde var idiyse, böyle bir etkilenmeden söz edilebilir belki.. Ama, o etkilenme olmadan da, ölüm, ölüm sonrası, Cennet, A'raf, Cehennem ve Mahşer gibi konular, her dilden şairleri farklı tahayyül ve tasavvurlara sevk etmiştir.

Avrupa'da, Kitâb-ı Mukaddes'ten sonra en fazla okunan kitapları arasında yer aldığı söylenen La Commedia Divina, Dante'nin, Papa VIII. Bonifazio tarafından günahların bağışlanma yılı ilân edilen 1300 yılının paskalya haftası boyunca bedenen yaptığını söylediği Âhiret yolculuğunun anlatılmasıdır. Şair, otuz beş yaşında iken uyku sersemi olduğu sırada, kendisini nasıl gittiğini bilemediği Kudüs yakınlarındaki karanlık bir ormanda bulur ve cehenneme iner; orayı gördükten sonra çeşitli günahkâr grupların cezalandırılma sahnelerini tasvir eder.

Eserlerinin hiçbirinde Dante Müslümanlar hakkında hakaret teşkil edecek ifadeler kullanmadığı halde İlâhî Komedya'da Hz. Muhammed ile Hz. Ali'yi Cehennem'e giden kafilelelerin en önünde göstermesi dikkat çeken bir husustur. Eserde üç müslüman daha (Selâhaddîn Eyyûbî, İbn Sînâ, İbn Rüşd) yer alıyorsa da bunlar A'râf'ın eşiğinde ve azap çekmeyenlerin arasındadır.

Ama, üzerinde asıl durulması gereken konu, Dante'nin, Hz. Peygamber (S) ve Hz. Ali'yi, Cehennem'e giden kafilelerin başında göstermesine rağmen, Sezaî Bey'in, bu bölümlerin esere sonradan ilave edildiğini düşünebilmesidir. Delili de, bu bölümlerin eserin bütünüyle paralellik arz etmemesi.. Halbuki, eserin bütünündeki lirizm ve tahayyülâtla bir çelişki olmadığı gibi, Avrupa ve bütünüyle Hristiyan dünyasında böyle bir çelişki iddiasında bulunan kimse de olmamıştır.

La Comedia Divina'nın Cehennem bölümünde yer alan 28. Kanto'da yer alan 'Cehennemlikler' tasvirinin bir bölümünün türkçesini buraya alalım:

"kuşkusuz hiçbir dil bunu başaramaz,

düşüncemiz de, sözlerimiz de,

gördüklerimizi kavrayamaz.

benim gördüğüm, tepeden tırnağa bağrı

deşik biri gibi parçalanmış olamazdı. (…)

onu görmek için olanca dikkatimi verince,

bana baktı, göğsünü açtı elleriyle,

"bak nasıl paralıyorum kendimi" dedi,

"bak muhammed de nasıl sakat edildi!

önümde ağlayarak giden de ali,

çenesinden tepesine yüzü kesili.

burada gördüğün öteki kişiler de

yeryüzünde bölücülük, bozgunculuk tohumu ektiler,

bunun için ikiye bölündüler."

Denilebilir ki, bu konuları Sezaî Bey'le tartışan kimse olmadı mı?

Olduğunu pek sanmam. Çünkü, bizim tefekkür ve edebiyat hayatımızda isimlerin hemen tamamında, bu gibi konularda karşı görüş belirtilmesine müsamaha ile kulak vermek örneğinin pek görülmediği, kırılmalara vardığı biliniyor.

Sezaî ağabey, "Rimbaud ve İslâm" başlıklı yazısında da, sembolizm ve sürrealizmin en seçkin temsilcisi olarak bilinen ve 37 yaşında ölen fransız şair Arthur Rimbaud'un İslâm'la ilgilendiğini yazar. Ama, o da o kadar güçlü delillere dayanmamaktadır. Ama, meselâ Victor Hugo'nun Hz. Peygamber (S) hakkında yazmış olduğu uzun ve hayranlığını anlattığı ve 'siyer' kitaplarından aktarıyormuş gibi yazdığı ilginç şiirini her halde görmemiş olmalıydı.

Sezaî Bey'in medeniyet tasavvurunun ölçü ve sınırları

Sezaî ağabeyin tarifinde de, İslâm medeniyeti, vahiy ve Kur'ân medeniyetidir. Ona göre, İslâm medeniyetinin ideal medeniyet ve vâki / mevcud medeniyet olarak iki veçhesi vardır: Asr-ı Saadet ve Hulefâ-i Râşidin dönemi ideal medeniyettir. İdeal medeniyetten çıkan Emevî, Abbasî, Osmanlı medeniyetleri ise, İslâm dairesi içinde vâki, fiilî medeniyetlerdir. Vâki medeniyetler bulundukları zaman ve zeminin emarelerini taşırlar. (Düşünceler I-Kavramlar, s.14-15)

Sezaî ağabeye göre, Osmanlı'nın çöküşü, medeniyetin çöküşü mânasına gelmez. Osmanlı'nın çöküşüyle medeniyetimizin sona erdiği zannedildi. Batı böyle ilân etti ve aydınlarımıza bunu inandırdı. Hâlâ, aydınlarımız (daha doğrusu, kendilerini, şeyhin kerameti kendinden menkuldür kabilinden, aydın diye nitelendirenlerimiz-SEÇ-) bu şokun etkisinden uyanamamışlardır. Oysa ölen, medeniyetimiz değildi. (İslâm'ın Dirilişi, s.44)

Meselâ, Nuh'un gemisi, her zaman, Allah'a inanan ve O'nun yaratış hikmetine göre yaşanacak bir hayatı esas alan bir müminler topluluğunun cihanşumûl bir sembolüdür. Yani, Nuh'un gemisi, tufanda bir yok oluş değil gelecek zamana doğru yol alan bir diriliştir.

Bununla da Sezaî Bey, Allah'a inananların her daim bir araya gelmesi ve bir yol gösterici etrafında toplanması gerektiğini söylemektedir, belli bir yön veya coğrafyada değil...

Sezaî Bey, 'Yitik Cennet'te, her bir ilâhî peygamberin zuhûrunu bir 'Diriliş hamlesi' olarak isimlendirmektedir, haliyle.. Ve, 'Peygamberimiz'in hayatı medeniyetin özü ve çekirdeğidir. İslâm medeniyeti bu hayatın inkişafından, yükselişinden ibarettir.' (Yitik Cennet, s. 76)

Sezaî ağabey, o dönemin, -yine o dönemdeki isimlendirmelerle- 'milliyetçi-muhafazakâr' diye nitelenen yayın organlarından olan Yeni İstanbul ve daha sonra 'Bâb-ı Âli'de SABAH' gazetesindeki günlük yazılarında da sadece ayrı bir uslûb zevkı değil, tefekkür ufkunun genişliği ve derinliği açısından da okuyucuya, direkt İslâmî bir dünyanın kurulması gerektiğine dair mesajlar da verdi.

Nitekim, "İnsan Allah'a inancını yenilemeli, tazelemelidir. Bir alışkanlık gibi değil. Bir töre gibi bile değil. Bir mirastır bu ama, bir miras gibi de değil. Sanki ilk ve son insan kendisiymiş gibi, Allah'a inancını tazelemelidir insan. Müslüman! İslâm'ı öyle diri ve canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen, sende dirilsin." diyordu.

Halbuki, o dönemde bu yaklaşıma net olarak yaklaşabilecek kimseler bilinmiyordu, matbuat dünyasında; Necîb Fâzıl ve Şevket Eygi'den gayri..

Sezaî bey'in de şiirlerini inşa ederken, yakın veya uzak geçmişin bazı isimlerinden etkilendiğini söylemek, bazan Fuzûlî, bazan Şeyh Galib, bazan Mehmed Âkif ve bazan da Necîb Fâzıl ve hattâ Yahyâ Kemal ve Ahmed Haşim terennümlerini bulmak mümkündür.

Sezaî ağabey'in şiirlerinden daha çok düz yazıları cezbediyordu beni.. Çünkü, serbest şiir denilen yeni şiir anlayışında da bir gizli armoni, bir iç ahenk var ise de, şahsen, bu iç ahengin, âruz ve hece vezniyle yazılmış şiirlerde de ustalıklı olarak kullanılması halinde, o şiirleri daha çok seviyordum ve hâlen de öyle... Çünkü, şiirin hâfızada kalabilmesi için, o iç ahenk güzelliğinin, âruz veya hece vezniyle sarmalanmış olmasını tercih ediyordum/ediyorum.

Ama, şu şiir, her türlü edebî kalıpların kaygusunu bir kenara itiyor ve dünyanın her tarafındaki insanların yüreğinin bir yerindeki sızıyı, bir tablo halinde bize sunuyor.

'Annesi ölmüş çocuk'ları ve 'çocuğu ölmüş anne'leri anlattığı derin ruh tahlili bu kabildendir:

"Anne ölünce çocuk

Bahçenin en yalnız köşesinde

Elinde bir siyah çubuk

Ağzında küçük bir leke

*

Çocuk öldü mü güneş

Simsiyah görünür gözüne

Elinde bir ip nereye

Bilmez bağlayacağını anne

*

Kaçar herkesten

Durmaz bir yerde

Anne ölünce çocuk

Çocuk ölünce anne"

(Evet, bu şiiri okuyunca, 'Annem öldü, babam da öldü.. Çünkü, bir üvey anne geldi.. Hayatımız zehir oldu..' diye, anasının ölümünü 50-60 yaşındayken bile anlatırken ağlayanları, içlerinin bir köşesindeki çocuk ruhlarının çırpıntılarıyla, gözyaşlarına gark olanları her yerde ve her zaman görebiliriz..)

Ama, Sezaî ağabey'in, 'Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır, / Göklerden gelen bir karar vardır / Geceyi onaran bir mimar vardır..' gibi, idrakleri heyecana getiren mısraların olduğu şiirleri bütün şiirlerinden de ayrı bir makamı haizdir.

Bu yüzden de, daha sonraki yıllarda yazdığı, bir kendi inanç dünyasının medeniyetine sahip çıkmak ve başka medeniyetlere meydan okurcasına, başka dünyaların medeniyet anlayışlarına bir reddiye manifestosu şeklindeki 'Ey Sevgili' şiirini ezberlemişti, yeni nesiller...

"(…) Bana ne Paris'ten

Newyork'tan Londra'dan

Moskova'dan Pekin'den

Senin yanında

Bütün türedi uygarlıklar umurumda mı

Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu

(…)

Ey aşkın kutlu kitabı

Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da

Uzatma dünya sürgünümü benim

(…)

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Bütün şiirlerde söylediğim sensin

(…)

Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa lâyık olmasam da

Uzatma dünya sürgünümü benim

(…)

Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda

Verilmemiş hesapların korkusuyla

Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa lâyık olmasam da

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

*

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk cellâdından ne çıkar mâdem ki yâr vardır

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır

Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam, külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili.."

Sezaî ağabeyin bu şiiriyle, 'Masal' şiirininin birbirini tamamladığı söylenebilir. 'Masal' şiiri, bir babanın emperyalist dünyaya gönderdiği 7 oğlunun âkıbetinden haber veriyor gibiydi; ama bir takım şair duyuşlarıyla, tahassüs ve tahayyülleriyle.. Ve sadece bu ülkeden değil, bütün müslüman coğrafyalarından emperial dünyaya gönderilen ve oralarda aslî hüviyetlerini korumakta nasıl zorlandıklarının ve eriyip gittiklerinin hikâyesi olması açısından, düşündürücüdür.

Bu 'Masal'ı da özetlemeye çalışalım:

"Doğuda bir baba vardı

Batı gelmeden önce

Onun oğulları batıya vardı

Birinci oğul batı kapılarında

Büyük törenlerle karşılandı

Sonra onuruna büyük şölen verdiler

Söylevler söylediler babanın onuruna

Gece olup kuştüyü yastıklar arasında

Oğul masmavi şafağın rüyasında

Bir karaltı yavaşça tüy gibi daldı içeri

Öldürdüler onu ve gömdüler kimsenin bilmediği bir yere

*

Baba (...)

Öcünü alsın diye kardeşini yolladı

İkinci oğul Batı ülkesinde

Gezerken bir ırmak kıyısında

Bir kıza rastladı

(...)

Yıllarca peşinden koştu onun

Kavuşamadı ama ona

Batı bir uçurum gibi girdi aralarına

Sonra bir kış günü soğuk bir rüzgâr

Alıp götürdü onu

Ve ikinci oğulu

Sivri uçurumların ucunda

Buldular, onulmaz çılgınlıkların avucunda..

*

(...Baba,)

İşin künhüne varsın diye

Yolladı üçüncü oğlunu

Üçüncü oğul Batıda

Çok aç kaldı ezildi yıkıldı

Ama bir iş buldu bir gün bir mağazada

Açlığı gidince kardeşlerini arayacaktı

Fakat batı'nın büyüsü ağır bastı

İş çoktu kardeşlerini aramaya vakit bulamadı

Sonra büsbütün unuttu onları

Şef oldu buyruğunda birçok kişi

Kravat bağlamasını öğrendi geceleri

Gün geldi mağazası oldu onu parmakla gösterdiler

Patron oldu ama, hâlâ uşaktı

(...)

Sırf utançtan babasına

Bir çek gönderdi (...)

Baba bu kağıdın neye yarayacağını bilemedi

Yırttı ve oynasınlar diye köpek yavrularına attı

Bu yüklü çeki

(...)

Dördüncü oğlunu gönderdi Batıya

Dördüncü oğul okudu bilgin oldu

Kendi oymak ve ülkesini

Kendi görenek ve ülküsünü

Günü geçmiş bir uygarlığa yordu

Kendisi bulmuştu gerçek uygarlığı

Batı bilginleri bunu kutladı

O da silindi gitti binlercesi gibi

(...)

Beşinci oğul bir şairdi

(...)

Batının uçarılığına ve doğunun kaderine dair

Topladı tomarlarını geri dönmek istedi

Çöllerde tekrar ede ede şiirlerini

Kum gibi eridi gitti yollarda

*

Sıra altıncı oğulda

O da daha batı kapılarında görünür görünmez

Alıştırdılar tatlı zehirli sulara

İçkiler içti

Kaldırım taşlarını saymaya kalktı

Ev-sokak ayırmadı

Geceyi gündüzle karıştırdı

Kendisi de bir gün karıştı karanlıklara..

Baba ölmüştü acısından bu ara

Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara

(...)

Bir de o talihini denemek istedi

Bir şafak vakti Batıya erdi

En büyük Batı kentinin en büyük meydanında

Durdu ve Tanrı'ya yakardı önce

Kendisini değiştiremesinler diye

Sonra ansızın ona bir ilham geldi

Ve başladı oymaya olduğu yeri

Başına toplandı ve baktılar Batılılar

O aldırmadı bakışlara

Kazdı durmadan kazdı

Sonra yarı beline kadar girdi çukura

Kalabalık büyümüş çok büyümüştü

O zaman dönüp konuştu :

Batılılar !

Bilmeden

Altı oğlunu yuttuğunuz

Bir babanın yedinci oğluyum ben

Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden

(...)

Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var :

Karşınızdakini değiştirmek

Beni öldürseniz de çıkmam buradan

Kemiklerim değişecek toz ve toprak olacak belki

Fakat değişmeyecek ruhum

(...)



O nurdan bir sütuna döndü, göğe uzandı

Batı bu sütunu ortadan kaldırmaktan aciz kaldı

Hâlâ onu ziyaret ederler, (...)

Tâ kalblerinden vurulmuş olanlar

Yüreğinde insanlıktan bir iz taşıyanlar.."

Sezaî ağabeyin kendi döneminin İslâm ulemâsından sayılanlardan nicelerini bir nefs muhasebesine davet eden şu şiiri de oldukça dikkat çekici ve düşündürücüydü:

"Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz

Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz

Kadının üstün olduğu, ama mutlu olmadığı

Günlere geldim, bunu bana öğretmediniz

Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı,

Ama, yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim

Bunu bana söylemediniz

İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler

Bunu bana öğretmediniz

Kardeşim İbrahim bana mermer putları

Nasıl devireceğimi öğretmişti

Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım

Ama, siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini

nasıl sileceğimi öğretmediniz"

Bu acılardan ve emperyalist dünyanın cenderelerinden kurtulabilmek için çare yok mu? Sezaî ağabey, 'Diriliş projesi'nin işte o arayışların sonucu olarak doğduğunu şöyle anlatır 'Hatıralar'ında:

"Yeni bir nesil gelmişti. Ortam, otuz yıl öncesine göre çok değişmişti. Düşünüşte bir tazelenme ve yenilenmeye ihtiyaç vardı. Yeni bir dil ve uslûb gerekliydi. Bir süredir daldığım metafizik düşünceler de kendini ifade için beni zorluyordu. Bu fevkalâde şartlar içinde doğdu, Diriliş."

(Bu vesileyle şunu da ekleyelim ki, Sezaî ağabey, 'Diriliş Nesli'nin gelişeceğine o kadar güveniyordu ki, 1980'lerde yarım gazete yaprağı büyüklüğündeki 'Diriliş' isimli tek yaprak gazeteyi, 'Bütün gazetelere bu iki sahife bedeldir..' diyerek yayınlar ve üniversite öğrencileri bu iki yüzündeki yazılardan ibaret tek yaprak kağıdı satarlardı. Ama, bu, o kadar yankı bulmadı.

Daha sonra, Sezaî ağabey'in, Diriliş Partisi'ni de diğer bütün partilerin hepsine bedel diyerek kurması ve projelerini o yoldan anlatmaya çalışmak istemesi de, geniş kitlelere hitab edecek yol bulamadı. Ama, o çekirdek kadroyu düşünüyor ve toplu iğne başı büyüklüğündeki incir tohumunun kayaları parçalayışındaki fıtrî enerjisini örnek olarak gösteriyordu.)

Evet..

Bu dünyadan Sezaî Karakoç adında, inzivada yaşamayı seven mütefekkir- yazar- şair bir mü'min kişi geçti ve 16 Kasım 2021 günü ebediyet yolculuğuna çıktı.

Bu ebediyet yolculuğunda Rahmet-i ilâhî'nin ona yoldaşlık etmesi niyazıyla…

Selâhaddin Eş Çakırgil