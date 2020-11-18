Tarihe tanıklık eden meydanlar

1919 Mısır Devrimi sonrasında meydan Tahrir yani Özgürlük Meydanı olarak anılmaya başlandı. Tahrir Meydanı, tarih boyunca pek çok önemli olayın tanığı oldu. 1977 yılında Mısır Ekmek Ayaklanması gerçekleşmiş; iki gün boyunca yüz binlerce kişi Tahrir Meydanı'ndaki protestolara katılmıştı. 2003 yılında Irak Savaşı'na karşı protestolar yine bu meydanda gerçekleştirilmişti.

Tahrir Meydanı, 2011'de gerçekleşen Mısır Devrimi için de bir merkez konumundaydı. 1 milyondan fazla protestocunun katıldığı büyük gösterilerin sonucunda Hüsnü Mübarek istifa etmişti. Tarihinde ilk defa özgür şekilde seçime giden Mısır halkı, Muhammed Mursi'yi cumhurbaşkanı seçmiş ancak askeri darbe ile başa Abdülfettah Sisi getirilmişti.