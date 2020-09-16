Libya’da düşman işgaline direnişin sembolü: Ömer Muhtar
Libya’da düşman işgaline direnişin sembolü: Ömer Muhtar
Ömer Muhtar, Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği destansı direnişle tarihe geçen bir isim. Coğrafi şartlara dair bilgisi ve uyguladığı stratejik savaş taktikleri ile İtalyanları büyük hezimete uğrattı; muharebelerde gösterdiği başarıları nedeniyle "Çöl Aslanı" lakabıyla anıldı. Onun 22 yıl süren mücadelesi, düşmanın bile takdir ettiği bir destana dönüşmüştü. Pusuya düşürülerek İtalyan güçleri tarafından yakalanan Ömer muhtar, 89 yıl önce idam edildi.
Giriş Tarihi: 16.09.2020
17:19
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LİBYA BAĞIMSIZLIK HAREKETİNİN ÖNDERİYDİ
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ÖMER MUHTAR KİMDİR?
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İTALYANLARI BÜYÜK BİR HEZİMETE UĞRATTI
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İŞGAL KARŞISINDA 22 YIL SÜREN MÜCADELE
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DİRENİŞTEN VAZGEÇİRMEK İÇİN PEK ÇOK TEKLİFTE BULUNDULAR