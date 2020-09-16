Libya’da düşman işgaline direnişin sembolü: Ömer Muhtar

Ömer Muhtar, Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği destansı direnişle tarihe geçen bir isim. Coğrafi şartlara dair bilgisi ve uyguladığı stratejik savaş taktikleri ile İtalyanları büyük hezimete uğrattı; muharebelerde gösterdiği başarıları nedeniyle "Çöl Aslanı" lakabıyla anıldı. Onun 22 yıl süren mücadelesi, düşmanın bile takdir ettiği bir destana dönüşmüştü. Pusuya düşürülerek İtalyan güçleri tarafından yakalanan Ömer muhtar, 89 yıl önce idam edildi.