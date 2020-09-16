Arama

Menu

Libya’da düşman işgaline direnişin sembolü: Ömer Muhtar

Ömer Muhtar, Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği destansı direnişle tarihe geçen bir isim. Coğrafi şartlara dair bilgisi ve uyguladığı stratejik savaş taktikleri ile İtalyanları büyük hezimete uğrattı; muharebelerde gösterdiği başarıları nedeniyle "Çöl Aslanı" lakabıyla anıldı. Onun 22 yıl süren mücadelesi, düşmanın bile takdir ettiği bir destana dönüşmüştü. Pusuya düşürülerek İtalyan güçleri tarafından yakalanan Ömer muhtar, 89 yıl önce idam edildi.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 17:19
  • 1
  • 13
LİBYA BAĞIMSIZLIK HAREKETİNİN ÖNDERİYDİ
LİBYA BAĞIMSIZLIK HAREKETİNİN ÖNDERİYDİ

"Çöl Aslanı" lakaplı Ömer Muhtar, bağımsızlık hareketine önderlik etmiş; dünya çapında sembol bir isim olmuştu.

Libya'nın dağlık bölgesi Cebel Ahdar'da 1860'larda dünyaya gelen Ömer Muhtar, eğitimini bu bölgede etkin olan Senusi Hareketi medreselerinde aldı.

  • 2
  • 13
ÖMER MUHTAR KİMDİR?
ÖMER MUHTAR KİMDİR?

1911'e gelindiğinde İtalya, Trablus ve Bingazi'ye saldırarak Libya'nın işgaline başladı. İtalyan kuvvetleri bölgedeki Osmanlı güçlerinden teslim olmalarını istedi.

Osmanlı birlikleri İtalyanların bu çağrısını reddederek, Libya yerel savunma güçleriyle birlikleriyle iç kesimlere çekilip, İtalyanlara karşı mücadele etti.

  • 3
  • 13
İTALYANLARI BÜYÜK BİR HEZİMETE UĞRATTI
İTALYANLARI BÜYÜK BİR HEZİMETE UĞRATTI

İtalyanlar, Trablusgarp vilayetine bağlı Trablus, Fizan ve Sirenayka bölgelerini ele geçirdiler. Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler öğretmeni olan Muhtar, destansı bir mücadeleye başladı.

Coğrafyayı yakından tanıması ve uyguladığı stratejik savaş taktikleri sayesinde İtalyanları büyük hezimete uğrattı.

  • 4
  • 13
İŞGAL KARŞISINDA 22 YIL SÜREN MÜCADELE
İŞGAL KARŞISINDA 22 YIL SÜREN MÜCADELE

Ömer Muhtar kumandasındaki kuvvetler İtalyanlara vur kaç taktiği uygulamış, İtalyan işgal ordusu ile direnişçiler arasında çarpışmalar hızlanmıştı.

Ömer Muhtar karşısında pek çok İtalyan valisi başarısız olmuş, yerli ahalinin direnişini kırmak için her çareye başvurmuşlardı.

  • 5
  • 13
DİRENİŞTEN VAZGEÇİRMEK İÇİN PEK ÇOK TEKLİFTE BULUNDULAR
DİRENİŞTEN VAZGEÇİRMEK İÇİN PEK ÇOK TEKLİFTE BULUNDULAR

İtalya'daki yönetim değişikliğinin ardından iktidara gelen faşist lider Benito Mussolini, 1930'da bölgeye İtalyan valisi olarak General Radolfo Graziani'yi atadı.

Ömer Muhtar ile defalarca görüşen vali, direnişten vazgeçtiği takdirde Hicaz'a veya Mısır'a gidebileceğini, ayrıca kendisine para verileceğini söyledi.

Ömer Muhtar'ın Libya'nın bağımsızlığındaki rolü…

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN