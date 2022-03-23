Libya halkının bir kısmı ise mücahitlere bağlılıklarını devam ettirdikleri bahanesiyle idam edildi. Sadece Berîka kampında 1930-1932 yılları arasında 30 bin kişi öldü.

Direnişe en büyük desteğin geldiği Mısır sınırı da kapatılarak, Libya direnişçilerinin destek hattı kesildi. Muhtar'ın liderlik ettiği Senusi birlikleri ise mücadelesine devam etti.

Ömer Muhtar'a bir mektup yazılarak İtalyanlara teslim olmasını istendi. Yine ret cevabı alan İtalyanlar bu defa halka hitaben yazılan bir mektubu uçaklarla yerleşim yerlerine attılar.

Ömer Muhtar ile defalarca görüşen vali, direnişten vazgeçtiği takdirde Hicaz'a veya Mısır'a gidebileceğini, ayrıca kendisine para verileceğini söyledi.

Ömer Muhtar karşısında pek çok İtalyan valisi başarısız olmuş, yerli ahalinin direnişini kırmak için her çareye başvurmuşlardı.

İtalyanlar, Trablusgarp vilayetine bağlı Trablus, Fizan ve Sirenayka bölgelerini ele geçirdiler. Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler öğretmeni olan Muhtar , destansı bir mücadeleye başladı.

İDAM KARARI

Ömer Muhtar'ın mücadele ettiği İtalyan Komutan Graziani, Muhtar ile tanışmasının ardından günlüğüne şunları not almıştı:

"Orta boylarda, iri yapılı, saçı, sakalı ve bıyıkları beyaz, Ömer, atik ve canlı bir zekâya sahipti, dini konularda bilgili, enerji dolu ve çetin bir karaktere sahipti. Özverili ve tavizsizdi. Senusi Hareketi'nin en önde gelen liderleri arasında yer almasına rağmen mütedeyyin ve fakir kalmıştı."

Çöl Aslanı Ömer Muhtar, bu yazıyı yazdığı takdirde beraat edebilecek ve ülke dışına sürgüne gönderilecekti. Ancak o, Libya tarihinin hafızasında yıllar boyu yer edecek şu sözleri sarf etmişti:

"Her namazda Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in de O'nun resulü olduğuna şehadet eden parmaklarım, asla yanlış bir şey yazamaz. Bizler teslim olamayız. Ya kazanırız ya da ölürüz. Biz ölsek de kazanırız, siz kaybedersiniz. Fakat acı olan, siz bunu ancak öldüğünüzde anlarsınız ve bunun size bir faydası olmaz."

İslamiyet'in doğuşu konulu "Çağrı" filmiyle tanınan Suriyeli yönetmen Mustafa Akkad, "Çöl Aslanı" (1981) filminde Muhtar'ın İtalyanlara karşı sergilediği mücadeleyi izleyicilerle buluşturdu.

Dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin de finanse ettiği filmde Ömer Muhtar'ı, Oscar ödüllü oyuncu Anthony Quinn canlandırmıştı. Filmde Muhtar'a atfedilen "Bizler teslim olmak nedir bilmeyen bir milletiz, ya kazanırız ya da ölürüz" sözleri "Arap Baharı" sürecinde düzenlenen gösterilerde Libyalıların taşıdığı pankartlara da yansımıştı.

Lİbya bugün, bölgesel güçler tarafından desteklenen savaş beylerinin doğal kaynaklar ve iktidar için yürüttüğü kanlı mücadelesine sahne oluyor.

Bombalı saldırılar, suikastlar, yargısız infazlar, iç çatışma ve ekonomik buhran ile mücadele ederken, istikrara kavuşmak için çözüm yolları arıyor.