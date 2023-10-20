Aliya İzzet Begoviç

Begoviç, hapiste kaldığı üç yılın ardından Halide Hanım’la evlenir ve ardından üniversite öğrenimini tamamlar. O, ilk girdiği Ziraat Fakültesi’ni yarım bırakıp Hukuk Fakültesi’ne geçer ve 1956’da mezun olur. Hayatının önemli bir kısmını değişik kurumlarda hukuk danışmanlığı yaparak geçirir. Aliya İzzetbegoviç, bir yandan çeşitli kitaplar okurken diğer yandan komünist rejimin baskılarına rağmen düşüncelerini kaleme almaya çalışır, gençlerle ilgilenir. Bilge Kral'ın İslâmî bakış açısıyla dile getirdiği düşünceleri, sadece Boşnaklar üzerinde değil eski Yugoslavya’daki farklı etnik gruplara mensup müslümanlar üzerinde de etkili olur. Hatta düşünce ve faaliyetleri dolayısıyla yönetimin hedefi haline gelir.