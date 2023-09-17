Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Muhammed Hamdi, ilk ve orta öğrenimini Elmalı'da tamamladıktan sonra hâfızlık eğitimini de aynı yerde aldı. Eğitimine İstanbul'a giderek devam etti ve burada 1895 yılında Küçük Ayasofya Medresesi'ne yazıldı. İstanbul'da Beyazıt Camii'nde devam ettiği dersler sırasında Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'den icâzet aldı. Bu dönemde, hocası tarafından "Büyük Hamdi" olarak anılmaya başlandı ve kendi yazılarında da "Küçük Hamdi" olarak imza attı. Eğitimi sırasında, Bakkal Ârif Efendi ve Sâmi Efendi'nin hat derslerine katılarak onlardan da icâzet aldı. 1904 yılında girdiği ruûs imtihanını kazandı ve Mekteb-i Nüvvâb'ı birincilikle tamamladı. Kendi gayretiyle edebiyat, felsefe ve mûsiki konularında