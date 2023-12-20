Marie, üç kız ve bir erkek kardeşi olan bir ailenin çocuğuydu ve çocukluğu sancılı bir döneme denk geldi. Polonyalı yurtseverler, Rus Çarlığı'na karşı bir ayaklanma başlattı ve bu ayaklanma yaklaşık iki yıl içinde bastırıldı. Marie ve ailesi, ekonomik zorluklarla mücadele ederken, iki kız kardeş tifoya yakalandı ve biri hayatını kaybetti. Ardından, 2 yıl sonra annesi veremden yaşamını yitirdi. Bu tür olumsuzluklar çoğu insanı yıldırabilirdi ama Marie Curie, pes etmeyen biriydi.