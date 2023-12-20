Marie Curie
Marie Curie
- Doğum Tarihi 7 Kasım 1867
- Doğum Yeri Varşova, Polonya
- Ölüm Tarihi 4 Temmuz 1934
- Ölüm Yeri Haute-Savoie, Fransa
Çocukluğu
Marie, üç kız ve bir erkek kardeşi olan bir ailenin çocuğuydu ve çocukluğu sancılı bir döneme denk geldi. Polonyalı yurtseverler, Rus Çarlığı'na karşı bir ayaklanma başlattı ve bu ayaklanma yaklaşık iki yıl içinde bastırıldı. Marie ve ailesi, ekonomik zorluklarla mücadele ederken, iki kız kardeş tifoya yakalandı ve biri hayatını kaybetti. Ardından, 2 yıl sonra annesi veremden yaşamını yitirdi. Bu tür olumsuzluklar çoğu insanı yıldırabilirdi ama Marie Curie, pes etmeyen biriydi.
Ölümü
Uzun yıllar boyunca radyoaktif elementlere ve ışınlara maruz kalmış olması, özellikle gözleri ve kulakları üzerinde ciddi tahribatlara neden oldu. 1934 yılında, Fransa'da kan kanseri teşhisi konularak hayata veda etti. Kanserinin sebebini ise aşırı radyoaktif madde maruziyeti gösterildi.
Kimya alanında Nobel Ödülü aldı
1903 yılında doktorasını tamamladıktan sonra aynı yıl radyoaktivite üzerine yaptığı araştırmalarından dolayı, kocası Pierre ve bilim insanı Becquerel ile paylaştığı Nobel Fizik Ödülü'nü kazandılar. Ödül diplomasının yarısı Curie çifttindeyken diğer yarısı Becquerel'de kalmıştır. Marie Curie, tarihte Nobel Ödülü alan ilk kadın bilim insanı oldu.
Fizik alanında Nobel Ödülü aldı
Daha evvel, 1903 yılında eşi Pierre ve Becquerel'le paylaştığı Fizik alanındaki Nobel Ödülü'nden sonra 1911 yılında bu kez de Nobel Ödülü'nü Kimya alanında kazandı. Marie Curie, Nobel ödüllerinin verilmeye başlandığı 1901 yılından bugüne kadar, bu ödülü 2 farklı bilim dalında almaya hak kazanan ilk ve tek bilim insanı ünvanına sahip oldu.
Doktora sahibi ilk kadın
Wilhelm Röntgen'in 8 Kasım 1895 yılında X-ışınlarını keşfetmesi bilim camiasında büyük bir heyecan yarattı. Aynı dönemde Marie Curie, doktora çalışması için konu ararken X ışınları üzerine çalışmaya karar vermesi çok zor olmadı ve bilim camiasında büyük bir sıçramaya yol açacak çalışmalarının ilk adımını böylece atmış oldu. Doktora çalışması yürüttüğü süreç boyunca pek çok saygın bilim akademisinden ve üniversitelerden çeşitli ödüller aldı. 25 Haziran 1903 yılında doktora savunmasına girdi ve Fransızca "yüksek onurlu, çok şerefli" anlamlarına gelen bir ünvan olan "très honorable" derecesiyle tamamladı.
Profesör olan ilk kadın
Marie Curie, Nobel Ödülü'nü aldıktan sonra Sorbonne Üniversitesi'nde 1908 yılında Profesör ünvanına layık görüldü. Marie, artık bir Fizik kürsüsü sahibiydi. Dünyada "profesör" ünvanını alan ilk kadın bilim insanı oldu.
Uranyum ve Polonyum'u keşfetti
1897 yılında X ışınları üzerine çalışma ve araştırmalarını yoğunlaştıran Marie Curie, eşi Pierre ile birlikte radyoaktive üzerine araştırmalar yaptı. Curie, toryumun da radyoaktive yaydığını fark ettiği anda yeni bir keşfin kapılarını araladı. Temmuz 1898'de, Curie çifti, uranyumun radyoaktif bozunması neticesinde ortaya çıkan ve yeni keşfedilen radyoaktif elementi polonyum olarak adlandırdı. Bu isim, Marie tarafından, kendi öz vatanı olan Polonya'dan esinlenerek verildi.