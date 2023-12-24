Usta şairin annesi Refia Hanım 1879’da Hac dönüşü yolda kolera salgınından dolayı hayatını kaybetti ve Tevfik Fikret 12 yaşında öksüz kaldı. Babası ise o sırada sürgüne gönderildi. Böylece minik Fikret anneannesinin yanında kız kardeşi Sıdıka ile yaşamaya başladı.