◼️ Romen asıllı bir Şâzelî şeyhi olan Michel Valsan, İbnü'l-Arabi'nin öğretilerini anlaması konusunda Michel Chodkiewicz'e yardımcı oldu. Bu çalışmalar onda derin bir Allah ve Peygamber aşkı doğurdu.

◼️ Kendi çabalarıyla Arapça öğrenen Michel Chodkiewicz, İspanyol araştırmacı Asín Palacios'un tercüme ettiği eserler sayesinde, 12'nci yüzyılın ünlü İslam düşünürü İbnü'l Arabi ile tanıştı.

◼️ 1951'de İtalyan asıllı olan şimdiki eşi ile dünya evine girdi. Bir yandan çalışıp ailesine bakmaya ve yayıncılık yapmaya başladı.

◼️ Michel Chodkiewicz, 1929 yılında Paris'te 6 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Sulh hâkimi bir babanın oğlu olan Michel Chodkiewicz, eğitiminin çoğunu Paris'te tamamladı ve üniversiteden mezun olduktan sonra seyahat etmeye başladı.

İSLAM İLE TANIŞMA

◼️ Mağrip'e yaptığı ilk seyahatten itibaren Müslüman toplumla temas eden Michel Chodkiewicz, bu araştırmalarını Mısır, Türkiye, Endonezya gibi ülkelere yaptığı seyahatlerle derinleşti.

◼️ Bu seyahatler kendisine tasavvufu keşfetme fırsatı sundu. Şeyhü'l Ekber'in öğretisi ve onunla kurduğu özel ilişki sayesinde İslam ile müşerref oldu.