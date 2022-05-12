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Michel Chodkiewicz

Akbarian'ın öğrettiği bir Sufizm bilgini

  • Doğum Tarihi 13 Mayıs 1929
  • Doğum Yeri Fransa
  • Ölüm Tarihi 31 Mart 2020
  • Ölüm Yeri Fransa
Fransız Chodkiewicz, kendi çabalarıyla Arapça öğrenmiş; İslam düşünce tarihinin önemli ismi İbnü'l Arabi'nin öğretileri ile tanışması, onda derin bir Allah ve Peygamber aşkı doğurmuş ve İslam ile müşerref olmuştu. Chodkiewicz yaptığı çalışmalarla Batı ve İslam dünyasında İbn'ül Arabi'ye dair oluşan olumsuz fikirlerin yanlış olduğunu gün yüzüne çıkarmıştı. Kaleme aldığı eserler, İngilizce, Arapça ve Türkçe gibi birçok dile çevrildi. Peki, Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz'in hayatı…
HAYATI İSLAM İLE TANIŞMA ÇALIŞMALARI

HAYATI

◼️ Michel Chodkiewicz, 1929 yılında Paris'te 6 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Sulh hâkimi bir babanın oğlu olan Michel Chodkiewicz, eğitiminin çoğunu Paris'te tamamladı ve üniversiteden mezun olduktan sonra seyahat etmeye başladı.

◼️ 1951'de İtalyan asıllı olan şimdiki eşi ile dünya evine girdi. Bir yandan çalışıp ailesine bakmaya ve yayıncılık yapmaya başladı.

◼️ Kendi çabalarıyla Arapça öğrenen Michel Chodkiewicz, İspanyol araştırmacı Asín Palacios'un tercüme ettiği eserler sayesinde, 12'nci yüzyılın ünlü İslam düşünürü İbnü'l Arabi ile tanıştı.

◼️ Romen asıllı bir Şâzelî şeyhi olan Michel Valsan, İbnü'l-Arabi'nin öğretilerini anlaması konusunda Michel Chodkiewicz'e yardımcı oldu. Bu çalışmalar onda derin bir Allah ve Peygamber aşkı doğurdu.

 

İSLAM İLE TANIŞMA

◼️ Mağrip'e yaptığı ilk seyahatten itibaren Müslüman toplumla temas eden Michel Chodkiewicz, bu araştırmalarını Mısır, Türkiye, Endonezya gibi ülkelere yaptığı seyahatlerle derinleşti.

◼️ Bu seyahatler kendisine tasavvufu keşfetme fırsatı sundu. Şeyhü'l Ekber'in öğretisi ve onunla kurduğu özel ilişki sayesinde İslam ile müşerref oldu.

ÇALIŞMALARI

◼️ Mağrip'e yaptığı ilk seyahatten itibaren Müslüman toplumla temas eden Michel Chodkiewicz, bu araştırmalarını Mısır, Türkiye, Endonezya gibi ülkelere yaptığı seyahatlerle derinleşti.

◼️ Bu seyahatler kendisine tasavvufu keşfetme fırsatı sundu. Şeyhü'l Ekber'in öğretisi ve onunla kurduğu özel ilişki sayesinde İslam ile müşerref oldu.

◼️ Michel Chodkiewicz'in başlıca çalışma alanları, İbnü'l-Arabî doktrini ve Müslüman toplumlarda veliliğin tarihidir.

◼️ Michel Chodkiewicz'in çok sayıda makalesi ve kitapları yayınlanmış ve İngilizce, Arapça, Türkçe gibi birçok dile çevrilmiştir.

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