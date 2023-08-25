Paulo Coelho
Paulo Coelho
- Doğum Tarihi 24 Ağustos 1947
- Doğum Yeri Rio de Janeiro, Brezilya
Tüm dünyanın Simyacı'nın yazarı olarak tanıdığı Paulo Coelho, çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Yaşadığı içsel yolculuk onu zamanla iyi bir yazar haline getirmiştir. Brezilyalı yazar denildiğinde akla ilk gelen isim olması hasebiyle edebiyat camiasında büyük önem arz etmektedir. İşte hayatında yaşadığı ilginç dönüm noktalarıyla ünlü yazar Paulo Coelho...
Usta kalem Paulo Coelho, 1947 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro’da dünyaya gelir. Küçük yaşlardan itibaren bir arayış içinde olan Paulo’nun bu özelliği onu yazmaya teşvik eder.
İçsel Yolculuğu
Paulo Coelho kötü bir çocukluk geçirmiştir. İçsel sorgulamaları onu arayışlara ve mistisizme sevk etmiştir. Onun bu yolculuğu ailesi tarafından garip karşılanmış ve hiç anlaşılamamıştır. Hatta Paulo’nun psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmüşler ve bir akıl hastanesine yatırmışlardır.
Müzik – tiyatro sektörüne girişi
Paulo’nın yaşadığı derin düşünceler ona eşi benzeri olmayan bir ufuk kazandırmıştır. 1970’lere geldiği zaman müzik eleştirmenliği ve şarkı sözü yazarlığı yapar. Raul Sexias gibi Brezilya’nın önemli isimleriyle de çalışarak müzik sektöründe adının anılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda tiyatro yönetmenliği ve gazetecilik gibi işlerde çalışarak farklı alanlarda da adını duyurmuştur.
Yaşamının dönüm noktası
Usta yazarın yaşamında dönüm noktasını teşkil eden dönem, 1980 senesi olur. Yaşadığı içsel yolculuğun gerçeğe aktarımını, Hristiyan hacı yolu olan Santiago de Compostela ile başlar. Yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm sonrası ciddi anlamda yazıalr kaleme almaya karar verir.
Edebi kişiliği
Simyacı’nın yazarı, eserlerinin genelinde mistik ve felsefe gibi düşünsel temalara ve bu minvalde gelişen konulara yer vermiştir. İnsanın içsel bu anlamda da ruhsal serüvenleri konu edinir. Romanların teması “insana hayatını sorgulatma” odaklıdır. Psikolojiyle harmanladığı dini ve felsefi akımlara gönderme yapar. Her anlamda okuyucunun ufkunu açmayı hedefler. Sade ve akıcı bir dili olan yazar, karmaşık fikirleri akıcı bir dil ile okurları buluşturur.
Simyacı
1980’de edindiği büyük deneyim ve içsel aydınlanma sonra 1988 yılında belki de dünyada adı en çok bilinen eserlerinden biri olan “Simya” adlı eserini kalem alır. Bu eseri her kesimde büyük yankılar uyandırır. Simyacı 50’den fazla dile çevrilerek adeta Brezilya ile özleşen bir kitap olur. Bu eserini özel kılan ise “insanların kendi özlerini bularak hayallerinin peşinden gitmelerini gerektiğini anlatmasıdır.”
Türkçeye çevrilen eserleri
Paulo Coelho’nun 30’un üzerinde kitabı bulunmakta olup eserlerinin çoğu satış rekoru kırmaktadır. Usta kalemin Simyacı’dan sonra Türkçeye; Elif, Zahir, Aldatmak ve Hac kitapları çevirilir.
Aldığı ödüller
Brezilyalı yazar kaleme aldığı birbirinden kıymetli eserleriyle edebiyatın önemli ödüllerine layık görülmüştür. Bu ödüller arasında; Crystal Award ile Guinness Dünya Rekorları yer almaktadır.
Diğer önemli kitapları
Yazarın kitapları, farklı kültür ve yaşam deneyimlerine sahip okuyuculara hitap ederek, düşünce dünyalarını zenginleştirir ve kişisel dönüşümlerine katkı sağlamaktadır.
Usta yazarın Simyacı’dan sonra kaleme aldığı diğer eserleri şöyledir:
Brida (1990)
Valkyries (1992)
Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım (1994)
Beşinci Dağ(1996)
Veronika Ölmek İstiyor (1998)
Şeytan ve Genç Kadın (2000)
Zahir (2005)
Portobello Cadısı (2006)
Kazanan Yalnızdır (2008)
Elif (2010)
Akra’da Bulunan El Yazması (2012)
Aldatmak (2014)
Casus (2016)
Hippie (2018)