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Hayatı

Yaşamı

İçsel Yolculuğu

Müzik – Tiyatro Sektörüne Girişi

Yaşamının Dönüm Noktası

Edebi Kişiliği

Simyacı

Türkçeye Çevrilen Eserleri

Aldığı Ödüller

Diğer Önemli Kitapları

Yazar Bilim İnsanı Bestekar Ressam Hekim Tarihçi Şair Daha Fazlası
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Paulo Coelho

Paulo Coelho

  • Doğum Tarihi 24 Ağustos 1947
  • Doğum Yeri Rio de Janeiro, Brezilya

Tüm dünyanın Simyacı'nın yazarı olarak tanıdığı Paulo Coelho, çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Yaşadığı içsel yolculuk onu zamanla iyi bir yazar haline getirmiştir. Brezilyalı yazar denildiğinde akla ilk gelen isim olması hasebiyle edebiyat camiasında büyük önem arz etmektedir. İşte hayatında yaşadığı ilginç dönüm noktalarıyla ünlü yazar Paulo Coelho...

Usta kalem Paulo Coelho, 1947 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro’da dünyaya gelir. Küçük yaşlardan itibaren bir arayış içinde olan Paulo’nun bu özelliği onu yazmaya teşvik eder.
Paulo Coelho

İçsel Yolculuğu

Paulo Coelho kötü bir çocukluk geçirmiştir. İçsel sorgulamaları onu arayışlara ve mistisizme sevk etmiştir. Onun bu yolculuğu ailesi tarafından garip karşılanmış ve hiç anlaşılamamıştır. Hatta Paulo’nun psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmüşler ve bir akıl hastanesine yatırmışlardır.

 
Paulo Coelho

Müzik – tiyatro sektörüne girişi

Paulo’nın yaşadığı derin düşünceler ona eşi benzeri olmayan bir ufuk kazandırmıştır. 1970’lere geldiği zaman müzik eleştirmenliği ve şarkı sözü yazarlığı yapar. Raul Sexias gibi Brezilya’nın önemli isimleriyle de çalışarak müzik sektöründe adının anılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda tiyatro yönetmenliği ve gazetecilik gibi işlerde çalışarak farklı alanlarda da adını duyurmuştur.
Paulo Coelho

Yaşamının dönüm noktası

Usta yazarın yaşamında dönüm noktasını teşkil eden dönem, 1980 senesi olur. Yaşadığı içsel yolculuğun gerçeğe aktarımını, Hristiyan hacı yolu olan Santiago de Compostela ile başlar.  Yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm sonrası ciddi anlamda yazıalr kaleme almaya karar verir.
Paulo Coelho

Edebi kişiliği

Simyacı’nın yazarı, eserlerinin genelinde mistik ve felsefe gibi düşünsel temalara ve bu minvalde gelişen konulara yer vermiştir. İnsanın içsel bu anlamda da ruhsal serüvenleri konu edinir. Romanların teması “insana hayatını sorgulatma” odaklıdır. Psikolojiyle harmanladığı dini ve felsefi akımlara gönderme yapar. Her anlamda okuyucunun ufkunu açmayı hedefler. Sade ve akıcı bir dili olan yazar, karmaşık fikirleri akıcı bir dil ile okurları buluşturur.
Paulo Coelho

Simyacı

1980’de edindiği büyük deneyim ve içsel aydınlanma sonra 1988 yılında belki de dünyada adı en çok bilinen eserlerinden biri olan “Simya” adlı eserini kalem alır. Bu eseri her kesimde büyük yankılar uyandırır. Simyacı 50’den fazla dile çevrilerek adeta Brezilya ile özleşen bir kitap olur. Bu eserini özel kılan ise “insanların kendi özlerini bularak hayallerinin peşinden gitmelerini gerektiğini anlatmasıdır.”
Paulo Coelho

Türkçeye çevrilen eserleri

Paulo Coelho’nun 30’un üzerinde kitabı bulunmakta olup eserlerinin çoğu satış rekoru kırmaktadır. Usta kalemin Simyacı’dan sonra Türkçeye; Elif, Zahir, Aldatmak ve Hac kitapları çevirilir.
Paulo Coelho

Aldığı ödüller

Brezilyalı yazar kaleme aldığı birbirinden kıymetli eserleriyle edebiyatın önemli ödüllerine layık görülmüştür. Bu ödüller arasında; Crystal Award ile Guinness Dünya Rekorları yer almaktadır.
Paulo Coelho

Diğer önemli kitapları

Yazarın kitapları, farklı kültür ve yaşam deneyimlerine sahip okuyuculara hitap ederek, düşünce dünyalarını zenginleştirir ve kişisel dönüşümlerine katkı sağlamaktadır.

Usta yazarın Simyacı’dan sonra kaleme aldığı diğer eserleri şöyledir:

Brida (1990)

Valkyries (1992)

Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım (1994)

Beşinci Dağ(1996)

Veronika Ölmek İstiyor (1998)

Şeytan ve Genç Kadın (2000)

Zahir (2005)

Portobello Cadısı (2006)

Kazanan Yalnızdır (2008)

Elif (2010)

Akra’da Bulunan El Yazması (2012)

Aldatmak (2014)

Casus (2016)

Hippie (2018)

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