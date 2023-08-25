Tüm dünyanın Simyacı'nın yazarı olarak tanıdığı Paulo Coelho, çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Yaşadığı içsel yolculuk onu zamanla iyi bir yazar haline getirmiştir. Brezilyalı yazar denildiğinde akla ilk gelen isim olması hasebiyle edebiyat camiasında büyük önem arz etmektedir. İşte hayatında yaşadığı ilginç dönüm noktalarıyla ünlü yazar Paulo Coelho...

Usta kalem Paulo Coelho, 1947 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro’da dünyaya gelir. Küçük yaşlardan itibaren bir arayış içinde olan Paulo’nun bu özelliği onu yazmaya teşvik eder.