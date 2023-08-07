Yeraltı Dörtlüsü, kendilerine özgü müzikleri ile Gel Bak Ne Söylicem, Sana Bir Şeyler Olmuş, Gün Doğmuyor ve İstemem gibi underground ve psychedelic rock tarzındaki şarkıları Türkiye'ye taşıyarak tanıttılar.

Mayıs 1971'de Erkin Koray, Cannes Film Festivali'ne gitti. Burada John Lennon ve Yoko Ono'nun kısa filmi Apotheosis'i seyretti ve filmin sonunda Koray, gösterime katılan Lennon ile görüşme ayarladı. Görüşmede Koray, Lennon'a şarkısı "Mesafeler'i dinletti. Lennon, Koray'a Avrupa'da kalmasını etti. Bu teklifi kabul etmeyen Koray, 1973'te Mesafeler'i piyasaya sürdü.

1971 yaz mevsimi sonunda Türkiye'ye dönen Erkin Koray, "Super Group" adlı yeni bir grup kurdu. Grup, "Yağmur / Aşka İnanmıyorum" ve "Sen Yoksun Diye / Goca Dünya" şarkılarını kaydederek dağıldı.

1972 yılında Aydın Cakus, baterist Nur Yenal ve Özkan Uğur'u alarak "Ter" grubunu kurdu. "Hor Görme Garibi - Züleyha" 45'liğini çıkartan grup kısa sürede dağıldı.

En başarılı yıllarından biri olan 1974 yılında Şaşkın - Eyvah, Feshupanallah - Komşu Kızı ve Krallar - Dost Acı Söyler 45'liklerini çıkardı.

1975 yılında Sedat Avcı ile bas gitarist Ahmet Güvenç ile ilk LP'si Elektronik Türküler albümünü çıkardı.

1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da yaşayan Erkin Koray'ın, kısa süreli Türkiye'ye gelişleri oldu. Bu yıllarda Estarabim, Arap Saçı gibi ünlü eserlerini yayımladı.

1977'de "Erkin Koray Tutkusu" adlı LP'yi yayınlayarak aynı adla bir grup kurdu. Grup üyeleri Okay Temiz, Harun Kolçak ve Orhan Ünal'dan oluşmaktaydı.