Erkin Koray
Erkin Koray
- Doğum Tarihi 24 Haziran 1941
- Doğum Yeri Kadıköy
- Ölüm Tarihi 7 Ağustos 2023
- Ölüm Yeri Toronto
Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan Erkin Koray, müzik kariyerine başladığı 60’lı yıllardan günümüze kadar popülerliğini yitirmedi. Sanatçı, Sevince, Çöpçüler, Fesuphanallah ve Öyle Bir Geçer gibi unutulmaz şarkılara imza atarak 7'den 70'e herkesin dilinden düşmeyen şarkılarıyla Türk müziğinin unutulmayanları arasında yerini aldı.
Mustafa Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi.
Eğitimi
Küçük yaşlardan itibaren piyano öğretmenliği yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano eğitimi aldı. Sonraki süreçte gitar çalmaya yöneldi.
İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördü. Lise eğitimi sürerken 50'li yıllarda arkadaşlarıyla oluşturduğu amatör grupla dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitimi sonrasında 60'lı yıllara kadar müzik çalışmalarını amatörce sürdürdü.
Evliliği
Erkin Koray 19 Ekim 1973'te Müge Duruman ile evlendi. Bu evlilikten Damla adında bir kızı dünyaya geldi.
60'lı yıllar
1962 yılında sahne aldığı yerlerden birinden aldığı teklifle bir yüzünde "Bir Eylül Akşamı", diğer yüzünde "It's So Long" adlı İngilizce şarkı bulunan ilk 45'liğini oluşturdu. Bu plak 1966 yılında piyasaya sürüldü. Ardından Almanya Hamburg'a giden Erkin Koray, The Hiccups adlı bir Alman grubu ile 2,5 ay çalıştı.
Türkiye'ye döndüğünde The Hiccups'ta birlikte çaldığı bas gitarist Bernhard Weber, gitarist İlder Tokcan ve Fikret Zolan ile yeni bir grup kurdu. Bu süreçte Türkiye'de beat müziğin temsilcisi haline geldi. 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan bir extended play çıkardı.
1969'da oluşturduğu Yeraltı Dörtlüsü adlı grubu, Türkiye'de underground müzik akımının öncüsü oldu.
70'li yıllar
Yeraltı Dörtlüsü, kendilerine özgü müzikleri ile Gel Bak Ne Söylicem, Sana Bir Şeyler Olmuş, Gün Doğmuyor ve İstemem gibi underground ve psychedelic rock tarzındaki şarkıları Türkiye'ye taşıyarak tanıttılar.
Mayıs 1971'de Erkin Koray, Cannes Film Festivali'ne gitti. Burada John Lennon ve Yoko Ono'nun kısa filmi Apotheosis'i seyretti ve filmin sonunda Koray, gösterime katılan Lennon ile görüşme ayarladı. Görüşmede Koray, Lennon'a şarkısı "Mesafeler'i dinletti. Lennon, Koray'a Avrupa'da kalmasını etti. Bu teklifi kabul etmeyen Koray, 1973'te Mesafeler'i piyasaya sürdü.
1971 yaz mevsimi sonunda Türkiye'ye dönen Erkin Koray, "Super Group" adlı yeni bir grup kurdu. Grup, "Yağmur / Aşka İnanmıyorum" ve "Sen Yoksun Diye / Goca Dünya" şarkılarını kaydederek dağıldı.
1972 yılında Aydın Cakus, baterist Nur Yenal ve Özkan Uğur'u alarak "Ter" grubunu kurdu. "Hor Görme Garibi - Züleyha" 45'liğini çıkartan grup kısa sürede dağıldı.
En başarılı yıllarından biri olan 1974 yılında Şaşkın - Eyvah, Feshupanallah - Komşu Kızı ve Krallar - Dost Acı Söyler 45'liklerini çıkardı.
1975 yılında Sedat Avcı ile bas gitarist Ahmet Güvenç ile ilk LP'si Elektronik Türküler albümünü çıkardı.
1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da yaşayan Erkin Koray'ın, kısa süreli Türkiye'ye gelişleri oldu. Bu yıllarda Estarabim, Arap Saçı gibi ünlü eserlerini yayımladı.
1977'de "Erkin Koray Tutkusu" adlı LP'yi yayınlayarak aynı adla bir grup kurdu. Grup üyeleri Okay Temiz, Harun Kolçak ve Orhan Ünal'dan oluşmaktaydı.
80'li yıllar
1982'de Benden Sana albümünü yayınlayan Koray, 1983'te İlla Ki albümünü yayınladı.
Türkiye'ye dönüş yaptığı ve ailevi sorunlar yaşadığı 1985-1990 yılları arasında Çöpçüler şarkısı dinleyici tarafından büyük ilgi gördü. Bu dönemde, devrin modasına uyarak piyanist-şarkıcı olarak bir restoranda müzik yapmaya başladı.1986 yılında Gaddar albümünü yayınladı.
Hayatı genellikle ekonomik sıkıntılarla geçmiş olan Erkin Koray'ı başarıları, müzik piyasasındaki belirsiz kurallardan dolayı maddi anlamda rahata erdirememiştir. Müziği bir yaşam biçimi olarak seçen Erkin Koray özgün tarzıyla bazı sınırlamalara da maruz kalmış bu yüzden ulaştığı kitle sınırlı kalmıştır.
90'lı yıllar
1990 - 1993 senelerinde Öyle Bir Geçer, Arapsaçı, Fesupanallah, Şaşkın, Sevince gibi sevilen şarkıları bir toplama albüm serisi ve bir Best Of albümü çıkardı. Tamam Artık albümü sonrası bir küskünlük dönemine girdi.
1996 senesine kadar süren bu küskünlük dönemi, "Gün Ola Harman Ola" albümüyle sona erdi. Bu albüm eleştirmenlerce oldukça olumlu eleştiriler aldı. 1999 yılında yayımlanan yeni şarkılarının yanında eski şarkılarının da yeni düzenlerinin bulunduğu Devlerin Nefesi adlı son albümü takip etmiştir. Albümde kendisine bas gitarda Ahmet Güvenç ve davulda Alpay Şalt eşlik etti.
Hastalığı
Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Erkin Koray akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemler yaşıyordu. Bu hastalıklara bağlı olarak 7 Ağustos 2023 tarihinde 82 yaşında yaşında yaşamını yitirdi.