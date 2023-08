1962 yılında sahne aldığı yerlerden birinden aldığı teklifle bir yüzünde "Bir Eylül Akşamı", diğer yüzünde "It's So Long" adlı İngilizce şarkı bulunan ilk 45'liğini oluşturdu. Bu plak 1966 yılında piyasaya sürüldü. Ardından Almanya Hamburg'a giden Erkin Koray, The Hiccups adlı bir Alman grubu ile 2,5 ay çalıştı.

Türkiye'ye döndüğünde The Hiccups'ta birlikte çaldığı bas gitarist Bernhard Weber, gitarist İlder Tokcan ve Fikret Zolan ile yeni bir grup kurdu. Bu süreçte Türkiye'de beat müziğin temsilcisi haline geldi. 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan bir extended play çıkardı.

1969'da oluşturduğu Yeraltı Dörtlüsü adlı grubu, Türkiye'de underground müzik akımının öncüsü oldu.