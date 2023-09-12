Muhammed Ali Cinnah

Pakistan-Hindistan çekişmesi, İngiliz Hindistan İmparatorluğu'nun sona ermesi sonucu ortaya çıktı. Hindistan 1947'de bağımsızlığını kazandı ve Hindu çoğunluğuna sahip federal bir demokrasi olarak kuruldu. Aynı dönemde Müslüman çoğunluğa sahip Pakistan da bağımsızlığını ilan etti. Bu, bölünme ve ayrılık duygularını tetikledi. Keşmir, toprak ve egemenlik anlaşmazlıklarının odak noktası haline geldi. 1947-48, 1965 ve 1971'de savaşlar yaşandı. Çatışma, Güney Asya'da siyasi ve askeri gerilimlere yol açtı. İki ülke, barış girişimlerinde bulundu, ancak tam bir uzlaşma sağlanamadı. Bu tarihi çatışma, bölge ve dünya için jeopolitik bir sorun olarak önemini koruyor.