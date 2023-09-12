Muhammed Ali Cinnah
Muhammed Ali Cinnah
- Doğum Tarihi 25 Aralık 1876
- Doğum Yeri Karaçi
- Ölüm Tarihi 11 Eylül 1948
- Ölüm Yeri Karaçi
Eğitimi
İlk ve ortaöğrenimini Bombay ve Karaçi'de aldı. Babası tüccardı ve oğlunun da kendisi gibi bir tüccar olmasını istemiştir. Bu amaçla işletmecilik okuması için onu 1892'de Birleşik Krallık'a yolladı. Muhammed Ali Cinnah, Londra’da işletmecilik değil hukuk okumaya karar verdi. Londra'da Lincoln's Inn'deki hukuk eğitimi aldı. Sıkı ve başarılı bir öğrencilik hayatı sonrasında 2 yıl içinde baroya girmeye hak kazandı.
Ölümü
11 Eylül 1948'de Karaçi'deki evinde gece saat 22:20'de 71 yaşında vefat etti. Ömrünü Pakistan'ın bağımsızlığına adıyan Cinnah, Pakistan'ın bağımsızlığının 1. yılında ölmüştür.
Hindistan-Pakistan Mücadelesi: Keşmir
Pakistan-Hindistan çekişmesi, İngiliz Hindistan İmparatorluğu'nun sona ermesi sonucu ortaya çıktı. Hindistan 1947'de bağımsızlığını kazandı ve Hindu çoğunluğuna sahip federal bir demokrasi olarak kuruldu. Aynı dönemde Müslüman çoğunluğa sahip Pakistan da bağımsızlığını ilan etti. Bu, bölünme ve ayrılık duygularını tetikledi. Keşmir, toprak ve egemenlik anlaşmazlıklarının odak noktası haline geldi. 1947-48, 1965 ve 1971'de savaşlar yaşandı. Çatışma, Güney Asya'da siyasi ve askeri gerilimlere yol açtı. İki ülke, barış girişimlerinde bulundu, ancak tam bir uzlaşma sağlanamadı. Bu tarihi çatışma, bölge ve dünya için jeopolitik bir sorun olarak önemini koruyor.
Pakistan'ın kurulması
Muhammed Ali Cinnah, Pakistan'ın bağımsızlık hareketinde önemli bir rol oynamıştır. Hint yarımadasında Müslüman bir devlet kurma amacıyla bağımsızlık hareketlerine öncülük etmiş ve Pakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 14 Ağustos 1947 tarihinde genel vali olarak görev yapmıştır. Cinnah, Pakistan'ın kuruluşunda liderlik etmiş ve ülkenin ilk anayasasının oluşturulmasında da önemli bir rol oynamıştır.