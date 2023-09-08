Aziz Sancar
Aziz Sancar
- Doğum Tarihi 8 Eylül 1946
- Doğum Yeri Savur/Mardin
Mardin’in Savur ilçesinde sekiz çocuklu bir ailenin yedincisi olarak 1946’da dünyaya gelir. Kız ya da erkek olsun, tüm çocuklarını okutmak konusunda çok istekli olan ve bu bilinçle hareket eden bir ailenin çocuğu olduğunu söyler.
Eğitimi
İlk ve orta eğitimini Savur; liseyi Mardin’de tamamlar. 1963'te girdiği İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1969'da birincilikle bitirir. Tıp eğitimimin ikinci yılında aldığım biyokimya derslerinden etkilenip, biyokimya alanında araştırmacı olmaya karar verir. Mikroevrende gezinmek, hücrelerin hatta hücre organellerinin içinde olup bitenleri anlamanın çok heyecan verici bir deneyim olduğunu söyler.
Ailesi
Eşi Gwen Boles Sancar ile evlidir. Eşi Gwen de kendisi gibi biyokimya profesörüdür. Sancar çiftinin çocukları yoktur. Amerika'da yaşamını sürdürmektedir.
Tubitak Bursu
TÜBİTAK Bursu ile Dallas'taki Texas Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Ardından Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı alanında doçentlik tezini tamamladı.
ABD'deki Çalışmaları
Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Akademik yaşamı boyunca 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayımladı.
NOBEL Ödülü
DNA onarımı ile ilgili araştırmalarıyla, 2015 yılında, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen Nobel Kimya Ödülü’nü İsveçli Tomas Lindahl ve ABD'li Paul Modrich ile birlikte aldı. Aziz Sancar, DNA'nın zarar gördüğü durumlarda nasıl onarıldığını inceleyen çalışmalar yapmıştır. Özellikle fotoliz olarak bilinen bir mekanizma ile DNA'daki hasarları onarabilen fotoliaz enzimini keşfetmiştir. Bu çalışmaları, kanser tedavisi ve genetik hastalıkların anlaşılması gibi alanlarda büyük öneme sahiptir.
Aldığı Diğer Ödüller
ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) Genç Araştırmacı Ödülü (1984)
Amerikan Fotobiyoloji Derneği (American Society for Photobiology) Ödülü (1990)
ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health) Ödülü (1995)
TÜBİTAK Bilim Ödülü (1997)
ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi (American Academy of Arts and Sciences) Ödülü (2004)
ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi (2005)
TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) üyesi (2006)
Vehbi Koç Ödülü (2007)
Nobel Kimya Ödülü (2015)