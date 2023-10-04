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Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

  • Doğum Tarihi 10 Mayıs 1923
  • Doğum Yeri Nahçıvan
  • Ölüm Tarihi 2003
  • Ölüm Yeri Bakü

Bugün, sonsuz saygı ve minnetle anılan Haydar Aliyev, Azerbaycan halkına unutulmaz hizmetler vermiştir. Onun için "büyük adam, Azebaycan'ın eski cumhurbaşkanı, KGB genarali, Polit büroya kadar yükselmiş tek Türk" söylenegelir. Hakkında en çok makale yazılan ve konuşulan Aliyev, 10 Mayıs 1923'te Azebaycan'ın özerk bölgesi olan Nahçıvan'da dünyaya gelir. Kendisinin iki çocuğu vardır. Yetenek ve zekasıyla öne çıkan ulusal lider, 1939'da Nahçıvan Pedagoji Teknik Lisesi'ni bitirir ve Mimarlık Fakültesi'nden mezun olur. Haydar Aliyev, 1957 yılında da Devlet Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirir.
Haydar Aliyev

Vefatı

Yaptığı hizmetlerle dillerden düşmeyen Haydar Aliyev, 2003'te tedavi gördüğü ABD'de kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeder. Milli lider, 15 Aralık'ta Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedilir. Bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2023'ü "Haydar Aliyev Yılı" ilan etmiştir.

Haydar Aliyev

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