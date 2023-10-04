Bugün, sonsuz saygı ve minnetle anılan Haydar Aliyev, Azerbaycan halkına unutulmaz hizmetler vermiştir. Onun için "büyük adam, Azebaycan'ın eski cumhurbaşkanı, KGB genarali, Polit büroya kadar yükselmiş tek Türk" söylenegelir. Hakkında en çok makale yazılan ve konuşulan Aliyev, 10 Mayıs 1923'te Azebaycan'ın özerk bölgesi olan Nahçıvan'da dünyaya gelir. Kendisinin iki çocuğu vardır. Yetenek ve zekasıyla öne çıkan ulusal lider, 1939'da Nahçıvan Pedagoji Teknik Lisesi'ni bitirir ve Mimarlık Fakültesi'nden mezun olur. Haydar Aliyev, 1957 yılında da Devlet Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirir.