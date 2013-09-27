Tuncel Kurtiz, Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre hukuk fakültesinde daha sonra filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümünde eğitim alsa da hiçbirinden mezun olmadı. İçinde var olan oyunculuk yönünü keşfederek bu dünyaya adım attı.