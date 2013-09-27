Tuncel Kurtiz
Tuncel Kurtiz
- Doğum Tarihi 1 Şubat 1936
- Doğum Yeri İzmit
- Ölüm Tarihi 27 Eylül 2013
- Ölüm Yeri Balıkesir - Edremit
Tuncel Kurtiz, rol aldığı yapımlar, seslendirdiği şiir ve repliklerle hafızlara kazınan usta bir oyuncudur. 1 Şubat 1936'da İzmit'te dünyaya geldi. Babası Selanikli Türk bürokrat, annesi Boşnak’tır.
Eğitimi
Tuncel Kurtiz, Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre hukuk fakültesinde daha sonra filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümünde eğitim alsa da hiçbirinden mezun olmadı. İçinde var olan oyunculuk yönünü keşfederek bu dünyaya adım attı.
Vefatı
Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013'te Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında vefat etti. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedildi.
İlk oyunculuk deneyimi
Tuncel Kurtiz ilk kez Sürü dizisinde rol aldı. Okuduğu senaryoları yaşayan usta aktörün entelektüel zihni çok yüksekti. Tuncel Kurtiz’in 1979 yapımı Gül Hasan filmiyle ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdi.
Oyunculuk serüveni
Tuncel Kuriz; Erol Keskin, Hadi Çaman ve Erol Günaydın ile birlikte Genar Tiyatrosu'nu kurdu. Daha sonra 80'li yıllarda yurt dışında yaşamaya başladı. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırdı ve bu diziyle tanınırlığı arttı.
Aldığı ödüller
1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.
Rol aldığı yapımlar
Tuncel Kurtiz'in rol aldığı yapımlar şunlardır: Son Kuşlar, Ben Öldükçe Yaşarım, Silahların Kanunu, Karanlıkta Vuruşanlar, Hudutların Kanunu, Çirkin Kral, Krallar Ölmez, Umut, Otobüs, Kanal, Sürü, Bereketli Topraklar Üzerinde, Ağrı'ya Dönüş, Bir Aşk Uğruna, Usta Beni Öldürsene, Tabutta Rövaşata, Işıklar Sönmesin, İstanbul Kanatlarımın Altında, Akrebin Yolculuğu, Hoşçakal Yarın, O da Beni Seviyor, Şellale, İnat Hikayeleri, Yaşamın Kıyısında, Lal, Güz Sancısı, Kayıp Armağan, Siyah Beyaz