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Hayatı

Eğitimi

Kariyeri

Rol Aldığı Yapımlar

Sunuculuk Yaptığı Programlar

Aldığı Ödüller

Ölümü

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Kenan Işık

Kenan Işık

  • Doğum Tarihi:1 Ekim 1947
  • Doğum Yeri: Malatya
  • Ölüm Tarihi: 29 Temmuz 2024
  • Ölüm Yeri: İstanbul
Tam adı Yusuf Kenan Işık olan sanatçı 1 Ekim 1997 Malatya doğumludur. Işık, kariyeri boyunca oyunculuk, sunuculuk ve yazarlık yapmıştır. 2014 yılında geçirdiği kaza sonrası komaya giren Kenan Işık, 29 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 
Kenan Işık

Eğitimi

Usta sanatçının tiyatro kariyeri ilkokul müsamereleri ile başlamıştı. Ortaokul eğitimi sırasında Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Lise yıllarında ise Meydan Sahnesi’nde oyunculuk yapmaya başladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Kenan Işık 1973 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. Böylelikle profesyonel olarak oyunculuk, yönetmenlik ve oyun yazarlığı görevlerine ilk adımı atmış oldu.
Kenan Işık

Kariyeri

1996 yılına gelindiğinde İstanbul Şehir Tiyatrolarına Genel Sanat Yönetmeni olarak atanan Işık, çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2000 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu. Çeşitli ülkelerde tiyatro araştırmaları yapan sanatçı birçok gazetede köşe yazarlığı ve yapmıştır.

2002-2005 yılları arasında İstanbul’da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev alan Kenan Işık 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bir yıl müşavir olarak görev aldı.
Kenan Işık

Rol Aldığı Yapımlar

Kenan Işık, "1991 Sızı,1993 Süper Baba, 1994 Kurtuluş ,1995 Serada Aşk, 1997 Sıcak Saatler, 1998 Cumhuriyet, 2000 Hayat Bağları, 2001-2002 Dadı, 2002 Yeşil Işık, 2002 Tatlı Hayat, 2004 Sayın Bakanım, 2005 Aşk Oyunu, 2005- 2006 Belalı Baldız, 2006 Emret Komutanım, 2007 Fikrimin İnce Gülü, 2008 Anında Gürültü Show" yapımlarında rol almıştır. 

Kenan Işık

Sunuculuk Yaptığı Programlar

Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000-2004)

Kim Beş Yüz Bin İster? (2005-2007)

Kim Bir Milyon İster? (2007-2008)

Dünya Bir Oyun Sahnesi (2009)

Kelimenin Gücü (2010-2011)

Kim Milyoner Olmak İster? (2011-2014)
Kenan Işık

Aldığı Ödüller

Usta sanatçı oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30’un üzerinde ödül almıştır. Aldığı ödüllerden bazıları şöyle: 

GYTE (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Türkçe Topluluğu, ‘Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü’ (2 Kasım 2009)

53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü (2016)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde Kenan Işık ödüle layık görüldü, ödülü eşi Beril ışık, Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. (2017)
Kenan Işık

Ölümü

21 Mart 2014 tarihinde spor sonrası dengesini kaybederek kafasını yere çarpmasıyla geçirdiği beyin kanaması yüzünden Kenan Işık 10 yıl komada kaldı. Işık, 29 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

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