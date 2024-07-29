Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000-2004)

Kim Beş Yüz Bin İster? (2005-2007)

Kim Bir Milyon İster? (2007-2008)

Dünya Bir Oyun Sahnesi (2009)

Kelimenin Gücü (2010-2011)

Kim Milyoner Olmak İster? (2011-2014)