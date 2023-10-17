Abdulkadir Es-Sufi

1973 yılında Diwan Press’ten “Gariplerin Kitabı” adlı meşhur tasavvufi kitabı basılır. Arayış ve İslamiyet'e giriş yolculuğunu anlattığı bu eseri Türkçe’ye İsmet Özel tarafından çevirilmiştir. 1974 yılında İslam’a davet çalışmaları için gittiği ABD’de yaptığı seminerlerden derlenen notları “Muhammed’in Yolu” ya da “Muhammedi Yol” ismiyle kitap olarak basılır. “Afrikalı Bir Müslümana Mektup”, Temel İslamî Eğitim” ve “Cihad” bilinen diğer eserleri arasındadır.