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Abdulkadir Es-Sufi

Abdulkadir Es-Sufi

  • Doğum Tarihi 1930
  • Doğum Yeri İskoçya
  • Ölüm Tarihi 1 Ağustos 2021
  • Ölüm Yeri Cape Town,Güney Afrika
Ian Stewart Dallas, Müslüman olduktan sonra Abdulkadir Es-Sufi ismini kullanan yazar, sufilik ve İslam ile ilgili eserler kaleme alır. İskoçya’da doğan yazar İslamiyet’i kabul etmeden önce aktörlük ve senaryo yazarlığı yapmıştır. 1930 yılında İskoçya'nın Ayr şehrinde dünyaya geldi.
Abdulkadir Es-Sufi

Gençliği

1963'te Federico Fellini'nin 8½ filminde Il Partner Della Telepata karakterini canlandıran Ian Dallas, Yunanistan, Fransa ve İtalya’ya yoğun seyahatler gerçekleştirdi.
Abdulkadir Es-Sufi

Ölümü

1 Ağustos 2021'de Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde 91 yaşında vefat etti.
Abdulkadir Es-Sufi

Müslüman oluşu

Senarist ve oyunculuk yapan İskoç genç Ian, Londra’da bir üniversite kütüphanesinde mesaisi sırasında duvarda gördüğü “Berekât’ü-Muhammed” yazısını merak eder ve o merakının peşinden Fas’a kadar gider. Arayışının nihayetine yaklaşan Ian Dallas 1967 yılının Ramazan ayında  Fas’ta Karaviyyun Camii’nde İslam’a girer.
Abdulkadir Es-Sufi

İlim yolculuğu

Derkavi Şeyhi Muhammed Bin El-Habib’in öğrencisi olarak Derkâvî tarikatında ilim öğrenmeye başlar. Fas’ın Meknes şehrindeki zaviyede İslami ve tasavvufi eğitimine devam eden Ian Dallas’a şeyhi tarafından yeni bir isim verilir: Abdulkadir Es-Sufi.
Abdulkadir Es-Sufi

İslami kimliği

İrşad çalışmaları ve tecrübesini Batılı insanlara aktarmak için dönen Es-Sufi’nin çevresinde küçük bir Müslüman cemaat oluşur. Davet çalışmalarını sürdürmek için ABD, Avrupa, Nijerya, Güney Afrika, Malezya, Endonezya ve birçok Arap ülkesini dolaşır. 1976 yılında Kuzey Afrika’da bütün tasavvufi uygulamaların inceliklerini öğrenerek şeyhlik icazetini alır.
Abdulkadir Es-Sufi

Murâbıtun Dünya Hareketi

Abdulkadir Es-Sufi tarafından İspanya merkezli kurulan 10.000 civarı takipçisi olduğu bilinen hareket bir İslami cemiyet hareketidir. Şer’i İslami Hukuk kaidelerinin modern dünya adaptasyonu ekseninde, İslam’ın zekat emrinden başlayarak İslami ticaretin canlandırılması amaçlanan bir oluşumdur.
Abdulkadir Es-Sufi

Kitapları

1973 yılında Diwan Press’ten “Gariplerin Kitabı” adlı meşhur tasavvufi kitabı basılır. Arayış ve İslamiyet'e giriş yolculuğunu anlattığı bu eseri Türkçe’ye İsmet Özel tarafından çevirilmiştir. 1974 yılında İslam’a davet çalışmaları için gittiği ABD’de yaptığı seminerlerden derlenen notları “Muhammed’in Yolu” ya da “Muhammedi Yol” ismiyle kitap olarak basılır. “Afrikalı Bir Müslümana Mektup”, Temel İslamî Eğitim” ve “Cihad”  bilinen diğer eserleri arasındadır.

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