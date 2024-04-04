Kadir İnanır
Kadir İnanır
- Doğum Tarihi 15 Nisan 1949
- Doğum Yeri Fatsa
Eğitimi
İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne gider ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Radyo ve Televiyon Bölümü'nü bitirir.
Sinema dünyası
İnanır, Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinema hayatına adım atar. İlk başrol oyunculuğunu ise 1970 tarihinde, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde gösterir. Bu filmde partneri ise Türkan Şoray'dır. Ardından yine aynı isimle birçok filmde rol alır ve Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girer.
Filmleri
Usta oyuncu, yaşadığı döneme damga vuran birbirinden kıymetli filmlerde yer alır. Bu filmler şöyle; Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992)
Türk sinemasındaki yeri
İnanır, rol aldığı filmlerin içeriği konusunda oldukça titizdir.Genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapımıdır.
Aldığı ödüller
Türk sinemasının yıldızı, birçok kez "En İyi Erkek Ödülü"nün sahibi olmuştur. Ödülleri sırasıyla;
1973: 5. Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Utanç
1986: 23. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yılanların Öcü
1990: 3. Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Medcezir Manzaraları
2000: 37. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2007: 40. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Onur Ödülü
2011: 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2016: Almanya Film Festivali Oyun Ödülü - Onur Ödülü
2023: 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - Cumhuriyetin 100. yılında ''Sinemamızın Yüzü'' Ödülü
Son durum
74 yaşında olan Kadir İnanır, 25 Mart sabahı beynine pıhtı atması sonucu hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 4 Nisan 2024 itibariyle de usta sanatçı taburcu edildi.