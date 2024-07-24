Halil İnalcık
Halil İnalcık
- Doğum Tarihi: 7 Eylül 1915
- Doğum Yeri: İstanbul
- Ölüm Tarihi: 25 Temmuz 2016
- Ölüm Yeri: Ankara
Halil İnalcık Osmanlı-Türk tarihine siyasi ve ekonomik, kültür ve medeniyet tarihi alanında katkılarda bulunmuş bir bilim insanıdır.
Eğitimi
Halil İnalcık, 7 Eylül 1915 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kırım göçmeni olan ailesi 1924 yılında Ankara’ya yerleşti. İlk öğrenimine Ankara’da başlayan Halil İnalcık, eğitimine bir yıl Sivas’ta devam etti. Orta öğrenimi ise Ankara Gazi Muallim Mektebi’nde tamlamıştır. Lise tahsilini de Balıkesir’de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih – Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi bölümünde yüksek öğrenimine başladı. Buradan 1940 yılında mezun olan İnalcık aynı fakültede asistan olarak kaldı.İnalcık, 1943'te hazırladığı “Viyana'dan 'Büyük Ricat'e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı” başlıklı teziyle doçentliğe atandı.
Çalışmaları
İnalcık 1947 yılında Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi. 1949 yılında Osmanlı tarihine ait kaynakları araştırmak için gittiği İngiltere’de önemli tarihçilerle tanıştı. İki yıl sonra Türkiye’ye dönen İnalcık Bursa Şer’iyye Sicilleri üzerine Topkapı Saray’ında çalışmalar yapmıştır. 1952 yılına gelindiğinde Halil İnalcık, 1952 yılında "Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İş birliği" teziyle profesörlük unvanı aldı. Yurtdışında çeşitli üniversitelerde de ziyaretçi profesör olarak dersler vermiştir.
Çalışmaları
1972 yılında Ankara Üniversitesinden emekli olduktan sonra Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsünü kurarak burada dersler vermiştir. Buradan 1986 yılında mezun olduktan sonra 1993 yılında Bilkent Üniversitesinde Tarih Bölümünü kurarak 23 yıl boyunca Osmanlı Tarihi Bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencilerine dersler verdi.
Halil İnalcık iyi düzeyde İngilizce, Fransızca Almanca ve orta derecede Arapça, Farsça ve İtalyanca biliyordu. Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından sosyal bilimler alanında sayılı 2 bilim insanı arasında gösterilmiştir. Aynı zamanda birçok üniversiteden de fahri doktora unvanı almıştır.
Vefatı
Halil İnalcık çoklu organ yetmezliği nedeniyle 25 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında vefat etmiştir.
Eserleri
Çok sayıda eseri ve yayınlanmış makalesi bulunan İnalcık’ın eserlerinden bazıları şunlardır:
Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Devlet-i Aliyye, Tarihe Düşülen Notlar, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1445 Tarihli Paşa Livası İcmal Defteri, Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası, Osmanlılar ve Haçlılar, Osmanlı ve Modern Türkiye The Survey of İstanbul 1455, Rönesans Avrupası, Tanzimat, Kuruluş, Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, Studies in the History of Textiles, İznik Throughout History, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, Osmanlı ve Dünya, Has Bağçede Ayş-u Tarab, Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler, Adalet Kitabı, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Şair ve Patron, Atatürk ve Demokratik Türkiye.
Ödülleri
- 1986: İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Ödülü
- 1991: T.C. Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet Madalya ve Diploması
- 1993: Sedat Simavi Vakfı ödülü: Sosyal Bilim alanında yılın en iyi eseri: Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul: Eren Yayınevi
- 1995: Titulesco Medal of High Service, Romanya Büyükelçiliği, Ankara
- 1998: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Ödülü
- 2002: T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
- 2002: The “2002 Soranos Friendship-Award 2002
- 2003: Macaristan Liyakat Nişanı
- 2005: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü