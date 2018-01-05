2003 yılından itibaren demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Özkul, bu tarihten itibaren evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Hastalığına bağlı olarak geçmişe dair hafıza kaybı yaşadı. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden usta isim, 5 Ocak 2018'de evinde hayatını kaybetti. Sanatçı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından aile kabristanlığına defnedildi.