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Hayatı

Doğumu

Eğitimi

Tiyatro İle Tanışması

Oyunculuğu

Rol Aldığı Oyunlar

Simgesel Kavuk

Oynadığı Filmler

Unvanı

Oynadığı Diziler

Aldığı Ödüller

Ölümü

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Münir Özkul

  • Doğum Tarihi 15 Ağustos 1925
  • Doğum Yeri İstanbul
  • Ölüm Tarihi 5 Ocak 2018
  • Ölüm Yeri İstanbul

Münir Özkul, Türk sinemasının usta oyuncularındandır. Yaşamı boyunca birçok tiyatro, dizi ve filmde rol alan isim, hayat verdiği Mahmut Hoca ve Yaşar Usta gibi tiplemelerle tanınır. Canlandırdığı karakterlerle kendisine hayran bırakan usta oyuncu Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
Münir Özkul

Eğitimi

Küçük yaşlarda tiyatroya ilgi duyan Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nin Sanat Tarihi bölümünde öğrenim gördü.
Münir Özkul

Tiyatro ile tanışması

1937 yılında henüz lise öğrencisiyken Bakırköy Ortaokulu’nda ilk kez sahneye çıktı. Ardından 1940’ta kurulan Bakırköy Halkevi'nde sahne aldı.
Münir Özkul

Oyunculuğu

1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" ile profesyonel oyunculuğa adım attı. Daha sonra kariyerine Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de devam etti.

Münir Özkul

Rol aldığı oyunlar

Usta oyuncu, 1951'de John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" ile John Millington Synge'in "Babayiğit", 1954'te George Axelrod'un "Yaz Bekarı", 1955'te John Patrick'in "Çayhane" eserlerinin yanı sıra "Bana Çiçek Yollama", "Generalin Aşkı", "Yağmurcu" ve "Godot'yu Beklerken"in de aralarında bulunduğu önemli eserlerde rol aldı.
Münir Özkul

Simgesel kavuk

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğunu, 1968'de Özkul'a devretti. Sanatçı daha sonra 1989 yılında kavuğu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu kurucusu Ferhan Şensoy'a bıraktı. 2016'dan bu yana ise son sahibi Rasim Öztekin tarafından muhafaza ediliyor.
Münir Özkul

Oynadığı filmler

1950 yılından sonra oynadığı sinema filmleri ile tanınmış bir aktöre dönüştü. Hababam Sınıfı'nda oynadığı “Kel Mahmut” karakteriyle hafızalara kazınan isim, “Neşeli Günler, Gülen Yüzler, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi ve Sev Kardeşim” filmleriyle unutulmaz işlere imza attı.

Münir Özkul

Unvanı

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul’a Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi.
Münir Özkul

Oynadığı diziler

Başarılı oyuncunun televizyonda rol aldığı ilk dizi, 1979'da yayınlanan "İbiş'in Rüyası”ydı. Dizilerin yaygınlaşmaya başladığı 1990'lı yıllarda ise "Uzaylı Zekiye", "Ana Kuzusu", "Şaban ile Şirin" ve "Reyting Hamdi"de rol aldı.
Münir Özkul

Aldığı ödüller

Usta sanatçı, "Sev Kardeşim" filmindeki rolüyle 1972'de Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü"ne, 1977 yılında "Bizim Aile" filminde canlandırdığı "Yaşar Usta" rolüyle  Azerbaycan Film Festivali Özel Ödülü'ne layık görüldü. Usta oyuncu, 2006'dakiUluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü'nün sahibi oldu. 2014'te 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.
Münir Özkul

Ölümü

2003 yılından itibaren demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Özkul, bu tarihten itibaren evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Hastalığına bağlı olarak geçmişe dair hafıza kaybı yaşadı. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden usta isim, 5 Ocak 2018'de evinde hayatını kaybetti. Sanatçı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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