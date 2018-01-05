Münir Özkul
- Doğum Tarihi 15 Ağustos 1925
- Doğum Yeri İstanbul
- Ölüm Tarihi 5 Ocak 2018
- Ölüm Yeri İstanbul
Münir Özkul, Türk sinemasının usta oyuncularındandır. Yaşamı boyunca birçok tiyatro, dizi ve filmde rol alan isim, hayat verdiği Mahmut Hoca ve Yaşar Usta gibi tiplemelerle tanınır. Canlandırdığı karakterlerle kendisine hayran bırakan usta oyuncu Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
Eğitimi
Küçük yaşlarda tiyatroya ilgi duyan Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nin Sanat Tarihi bölümünde öğrenim gördü.
Tiyatro ile tanışması
1937 yılında henüz lise öğrencisiyken Bakırköy Ortaokulu’nda ilk kez sahneye çıktı. Ardından 1940’ta kurulan Bakırköy Halkevi'nde sahne aldı.
Oyunculuğu
1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" ile profesyonel oyunculuğa adım attı. Daha sonra kariyerine Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de devam etti.
Rol aldığı oyunlar
Usta oyuncu, 1951'de John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" ile John Millington Synge'in "Babayiğit", 1954'te George Axelrod'un "Yaz Bekarı", 1955'te John Patrick'in "Çayhane" eserlerinin yanı sıra "Bana Çiçek Yollama", "Generalin Aşkı", "Yağmurcu" ve "Godot'yu Beklerken"in de aralarında bulunduğu önemli eserlerde rol aldı.
Simgesel kavuk
Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğunu, 1968'de Özkul'a devretti. Sanatçı daha sonra 1989 yılında kavuğu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu kurucusu Ferhan Şensoy'a bıraktı. 2016'dan bu yana ise son sahibi Rasim Öztekin tarafından muhafaza ediliyor.
Oynadığı filmler
1950 yılından sonra oynadığı sinema filmleri ile tanınmış bir aktöre dönüştü. Hababam Sınıfı'nda oynadığı “Kel Mahmut” karakteriyle hafızalara kazınan isim, “Neşeli Günler, Gülen Yüzler, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi ve Sev Kardeşim” filmleriyle unutulmaz işlere imza attı.
Unvanı
Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul’a Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi.
Oynadığı diziler
Başarılı oyuncunun televizyonda rol aldığı ilk dizi, 1979'da yayınlanan "İbiş'in Rüyası”ydı. Dizilerin yaygınlaşmaya başladığı 1990'lı yıllarda ise "Uzaylı Zekiye", "Ana Kuzusu", "Şaban ile Şirin" ve "Reyting Hamdi"de rol aldı.
Aldığı ödüller
Usta sanatçı, "Sev Kardeşim" filmindeki rolüyle 1972'de Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü"ne, 1977 yılında "Bizim Aile" filminde canlandırdığı "Yaşar Usta" rolüyle Azerbaycan Film Festivali Özel Ödülü'ne layık görüldü. Usta oyuncu, 2006'dakiUluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü'nün sahibi oldu. 2014'te 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.
Ölümü
2003 yılından itibaren demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Özkul, bu tarihten itibaren evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Hastalığına bağlı olarak geçmişe dair hafıza kaybı yaşadı. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden usta isim, 5 Ocak 2018'de evinde hayatını kaybetti. Sanatçı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından aile kabristanlığına defnedildi.