Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris

HAYATI

SAVAŞÇI KİMLİĞİ

◾Tomris'in çok güçlü bir kadın ve savaşçı olduğundan onunla kimsenin evlenmeye cesaret edemez. Türklerde, destanlarımızda da karşımıza şöyle bir özellik vardır. Bir kadının kendine eş olarak görebilmesi için karşısındaki erkeğin kendisini yenmesi gerekir. Bir erkek kadını, ok atmada güreşde yenebilir.

◾ Dolayısıyla da böyle yarışmalar düzenlenmektedir. Bu yarışlar neticesinde de kendisini yenebilen erkek ile kadınlar genel itibariyle evlenirler. Fakat gerçekleşen bir toy ile hayatı tamamen değişecektir.

◾ Tomris Hatun'un yaşadığı dönemde, Sakalara büyük tehdit oluşturan Persler, Ahameniş İmparatorluğu adından bir devlet kurar. Devletin başında ise Büyük Kiros vardır. Persler, hükümdarlarıyla birlikte güçlerine güç katmış adeta zirveye ulaşmışlardır. Döneminin iki güçlü devleti ilerleyen süreçte savaşmaktan geri durmayacaktır.