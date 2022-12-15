Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris

◾Tomris'in çok güçlü bir kadın ve savaşçı olduğundan onunla kimsenin evlenmeye cesaret edemez. Türklerde, destanlarımızda da karşımıza şöyle bir özellik vardır. Bir kadının kendine eş olarak görebilmesi için karşısındaki erkeğin kendisini yenmesi gerekir. Bir erkek kadını, ok atmada güreşde yenebilir.
◾ Dolayısıyla da böyle yarışmalar düzenlenmektedir. Bu yarışlar neticesinde de kendisini yenebilen erkek ile kadınlar genel itibariyle evlenirler. Fakat gerçekleşen bir toy ile hayatı tamamen değişecektir.
◾ Tomris Hatun'un yaşadığı dönemde, Sakalara büyük tehdit oluşturan Persler, Ahameniş İmparatorluğu adından bir devlet kurar. Devletin başında ise Büyük Kiros vardır. Persler, hükümdarlarıyla birlikte güçlerine güç katmış adeta zirveye ulaşmışlardır. Döneminin iki güçlü devleti ilerleyen süreçte savaşmaktan geri durmayacaktır.
◾ Farkapın, tahtını tek varisi olan kızı Tomris'e bırakmayı istemektedir. Bir toy düzenler ve kendisine bağlı olan boy beylerini davet eder. Toyda boy beylerinden Saki Tigrahaud Kavad'ın oğlu Rüstem, Tomris'e sevdalanır.
◾ Şenlikte yapılan yarışma sonucunda ise Rüstem, Tomris'i yener ve ondan güçlü olduğunu ispatlar. Bunun sonucunda iki genç evlenir. Baba ocağından ayrılan Tomris, eşinin obasına gider. Fakat bir süre sonra babasını kaybeder.
◾ Sakaların tek varisi Tomris'tir. Fakat kocası Tomris'in tahta geçmesini istemez. Çok geçmeden Tomris'in bir oğlu olur. Perslerle devamlı bir savaş halinde olan Tomris'in eşi bir gün cenk meydanında can verir.
◾ Kocasının ölümünden sonra hem eşinin hem de babasının tahtı boş kalan Tomris'in iki seçeneği vardır. Ya babasının tahtına ya da eşinin tahtına geçecektir. Bir çözüm bulması gerekmektedir. "Hem babasının hem de kocasının topraklarını zor da olsa birleştirir."
◾ Tomris, sadece kadınlardan oluşan kendisine bir süvari birliği hazırlar. Ve bu muhafız birliğidir. Onlarla beraber önce tahtını geri alır. Daha sonraki süreçte de eşinin tahtına geçer. Böylece Tomris tarihte 'özel kadın muhafız birliğine sahip olan ilk kadın komutan olma' özelliğini de kazanır.
◾ Kazakistan yapımı film, Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'un hayatını ve Pers kralı Büyük Kiros ile mücadelesini konu alır.
◾ 2 saat 36 dakikalık filmin senaristleri; Aliya Nazarbayeva ve Timur Zhaksylykov gibi önemli Kazak isimlerdir. 2019 yılında Akan Satayev yönetmenliğinde çekilen filmin IMDB puanı 6.1'dir.