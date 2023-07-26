Küçük yerlerde sahneye çıkan "Ton Ton Macoute" grubunun adını duyurmaya başladığı 1985 yılında acı bir olay yaşar. Annesini geçirdiği bir trafik kazasında yitirir. Bu durum onu çok etkiler bunun ardından Londra'ya gider. Orada John Reynolds ile tanışır ve evlenir. Şüheda Sadakat bir olayı yine derinden yaşamış ve onu psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya itmiştir. Bu olay, “10 Ocak 2022 tarihinde 17 yaşındaki oğlunun intihar etmesidir.”