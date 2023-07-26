Şüheda Sadakat
Şüheda Sadakat
- Doğum Tarihi 8 Aralık 1966
- Doğum Yeri İrlanda, Dublin
- Ölüm Tarihi 26 Temmuz 2023
- Ölüm Yeri Londra
Sinead O’Connor 8 Aralık 1966 yılında İrlanda'nın Dublin eyaletinde dünyaya gelir. Adını İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşı ile tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alır. O'Connor, anne ve babasının boşanmalarının ardından annesinin kendisine şiddet uygulaması sebebi ile 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başlar. Bu olaydan ötürü de eğitimi yarıda kalır. Daha sonradan eğitimine kaldığı yerden devam eder.
Müslüman oluşu
Sinead O’Connor, 19 Ekim 2018'de kendi Twitter hesabında İslam’a geçtiğini ve adını Şüheda Davitt olarak değiştirdiğini duyurur. Daha sonra, 2019 senesine gelindiğinde ise soyadını da Sadakat olarak değiştirdiğini açıklar.
Onu etkileyen bir olay
Küçük yerlerde sahneye çıkan "Ton Ton Macoute" grubunun adını duyurmaya başladığı 1985 yılında acı bir olay yaşar. Annesini geçirdiği bir trafik kazasında yitirir. Bu durum onu çok etkiler bunun ardından Londra'ya gider. Orada John Reynolds ile tanışır ve evlenir. Şüheda Sadakat bir olayı yine derinden yaşamış ve onu psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya itmiştir. Bu olay, “10 Ocak 2022 tarihinde 17 yaşındaki oğlunun intihar etmesidir.”
Hayata vedası
26 Temmuz 2023'te Şüheda, Güney Londra'daki Herne Hill'deki dairesinde, 56 yaşında ölü olarak bulunur.
Kariyerine ilk adımı
Eğitimini tamamlayamayan sanatçı en son öğrenim gördüğü okulda ilgi duyduğu sanata eğilim gösterir. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çeker. "Tua Nua" adlı bir topluluk, gruplarına katılma teklifinde bulunur. O da kabul eder ve böylece müzik kariyeri başlamış olur.
Kendi müzik grubunu kurar
Sinead, 1983 yılında babasının desteğini alarak girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkarır. Bir sene sonra İralanda’daki bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik grubunu kurar.
Etkilendiği şarkıcılar
Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yapar.
Müziği bırakması
İlk evliliğinden sonra tekrar evlenen sanatçı, ikinci evliliğini de 2003 yılında bitirir. Şüheda Sadakat, yaptığı albümler ile büyük piyasada büyük beğeniler toplayarak listelerin en üstüne yerleşir. 2002 senesinde çıkardığı İrlanda halk şarkılarını içeren “Sean-Nós Nua” albümünde beklediği başarıyı bulamaz. Bundan dolayı müziği bıraktığını açıklar fakat 2005 yılında ömrünü adadığı çok sevdiği sanatına geri döner.
Albümleri
- 1987: The Lion and the Cobra
- 1990: I Do Not Want What I Haven't Got
- 1992: Am I Not Your Girl?
- 1994: Universal Mother
- 1997: Gospel Oak
- 1997: So Far... the Best of Sinéad O'Connor
- 2000: Faith and Courage
- 2002: Sean-Nós Nua
- 2003: She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty
- 2005: Collaborations
- 2007: Throw Down Your Arms
- 2007: Theology
- 2012: How About I Be Me(And You Be You)
Grammy Ödülü'nü reddetti
O dönemler Sinead O’Connor olarak tanınan Şüheda Sadakat, 1990 yılında söz yazarının Prince olduğu “Nothing Compares 2 U” adlı şarkının yeni bir aranjman ve yorumunu yapması onu bir anda zirveye taşır. Layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü kendince sebeplerden ötürü reddeder.
Kadın ve çocuk istismarlarına karşı örnek direnişi
O'Connor politik kimliğini sanatıyla birlikte ön plana çıkararak sık sık kadın hakları, savaş, çocuk istismarı gibi konularda görüşlerini dile getirir. Hatta bu konuda şarkıcı Miley Cyrus’u uyarı ve tavsiye mahiyetinde bir mektup yazar. 1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün Katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla dindar kamuoyunun tepkisini çeker.