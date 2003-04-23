Nüzhet Gündoğan
Nüzhet Gündoğan
- Doğum Tarihi 14 Haziran 1910
- Doğum Yeri Fındıklı
- Ölüm Tarihi 23 Nisan 2003
- Ölüm Yeri İstanbul
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın Astronomu, ilk kadın Dekanı ve ilk kadın senatörü olan Nüzhet Gündoğan, hayatını ilmi çalışmalara adadı.
14 Ağustos 1910 yılında İstanbul'da doğan Nüzhet Gündoğan, ilklerin kadını olarak tanınıyordu. Erenköy Kız Lisesi mezuniyetinin ardından 1928 yılında Matematik - Fen bölümlerini okumak için Marsilya'ya gönderildi.
1932 yılında Lyon Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olan Nüzhet Gündoğan, 1933 yılında Paris Gözlemevi'nin teklifini reddererek Türkiye'ye döndü.
Eğitimi
Nüzhet Gündoğan 1937 yılında doktorasını verdi. Bu tez, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin "bir numaralı" doktora tezidir.
1940 yılında Doçent olan Nüzhet Gündoğan, 1948 yılında profesörlük makamına getirildi. Aynı yıl ilk Türk kadın senatör ünvanını aldı.
Hocalığı
1954 yılında Fen Fakültesi Dekanlığı'na seçilerek ülkemizdeki ilk Türk kadın dekan olan Nüzhet Gündoğan, böylece ülke çapında geniş bir şöhrete kavuştu.
1958 yılında Astronomi Kürsüsü'nün başına geçen Nüzhet Gündoğan, emekli olacağı tarih olan 1980 yılına kadar bu görevini büyük bir titizlikle yürüttü.
1980 yılında yaş haddi sebebiyle emekliliğe sevk edilen Nüzhet Gökdoğan, ömrünün kalan demlerinde talebe yetiştirmeye ve ilmi çalışmaların içinde olmaya gayret etti.
Hocalığı
23 Nisan 2003 tarihinde 93 yaşında vefat eden Nüzhet Gökdoğan, arkasında yetişmiş kadrolar, akademisyenler ve önemli bir ilmi literatür bıraktı.
Hayatı boyunca öğrencilerine ve çevresine katkı sağlamak amacını ve sorumluluğunu unutmayan Nüzhet Gündoğan, bu minvalde çok dikkat çeken bir simadır.
Emekli olmasının ardında ilmi hayatından kopmayan Nüzhet Gündoğan bu yönüyle Türk Astronomi tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.
Telif
Telif Kitapları
➡ Kozmografya - 1952
➡ Spektroskopiye Giriş - 1978
➡ Astronomi - 1947
➡ Dünyanın Yapısı - 1940
➡ Güneş'in Etrafında Dönen Yıldızlararası Bir Homojen Maddenin Mevcudiyetine Dair Araştırmalar - 1937
Çeviri
Mütercimliğini yaptığı eserlerden bazıları
➡ Georges Bruhat - Fizik Mekanik Dersleri
➡ T. Royds - Astrofizik Dersleri
➡ E. Mosnat - Analitik Gometri Problemleri
➡ William Marshall Smart - Küresel Astronomi
Prof. Dr. Fatma Esin
"Erenköy Kız Lisesi'nde başlayıp Fransa'da noktalanan başarılı bir öğrenim, Alman hocalarla uyumlu bir çalışma sonucu kurulmuş bir gözlemevi ve Astronomi Bölümü, bu bölümde yetişmiş pek çok öğretmen ve akademisyen!.. Ve bu konuda çalışanların bugün hala ellerinden düşüremedikleri kitaplar! İşte bir ömrün mesleki açıdan özeti!"
Prof. Dr. Fatma Esin
Prof. Dr. Şenel Boydağ
"İstanbul Üniversitesi'ne her gittiğimde, merkez binanın bahçesindeki sevimli, özenle oluşturulmuş, kitaplarla dolu, her taşında Prof. Gökdoğan'ın emeğinin olduğunu bildiğim İ.Ü. Gözlemevi insanda büyük bir araştırma yapma arzusu uyandırıyor. Kütüphanedeki tüm dergiler, olanaksızlıklara rağmen düzenli geliyor. Binanın her yeri kitaplık, öğretim üyelerinin odaları da dâhil olmak üzere... İhtiyacımız olduğunda odalara girip dergi ve kitaplardan yararlanabiliyoruz... Böyle bir düzeni kurmak ve çalışanları büyük bir uyum içinde yaşatmak başlı başına beceri, Prof. Gökdoğan'ın becerisi..."
Prof. Dr. F. Şenel Boydağ
Prof. Dr. Dursun Koçer
"Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, sevgi ve bilgiyi her zaman bir arada yaşamış ve yaşatmıştır. Öğrencileri onun her zaman "çalışma arkadaşı'' olmuş, derslerde, sınavlarda, gezilerde, eğitim ve öğretimle ilgili sorunlarda daima genç düşünceleri öne çıkarmıştır."
Prof. Dr. Dursun Koçer