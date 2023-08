Nüzhet Gündoğan

"İstanbul Üniversitesi'ne her gittiğimde, merkez binanın bahçesindeki sevimli, özenle oluşturulmuş, kitaplarla dolu, her taşında Prof. Gökdoğan'ın emeğinin olduğunu bildiğim İ.Ü. Gözlemevi insanda büyük bir araştırma yapma arzusu uyandırıyor. Kütüphanedeki tüm dergiler, olanaksızlıklara rağmen düzenli geliyor. Binanın her yeri kitaplık, öğretim üyelerinin odaları da dâhil olmak üzere... İhtiyacımız olduğunda odalara girip dergi ve kitaplardan yararlanabiliyoruz... Böyle bir düzeni kurmak ve çalışanları büyük bir uyum içinde yaşatmak başlı başına beceri, Prof. Gökdoğan'ın becerisi..."

Prof. Dr. F. Şenel Boydağ