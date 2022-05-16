◼️ Talha bin Ubeydullah ilk Müslümanlardan biridir. Nesebi Hz. Peygamber ile Mürre'de, Hz. Ebû Bekir ile Amr bin Kâ'b'da birleşir.
◼️ Annesi Sa'be bint Abdullah sahâbeden Alâ bin Hadramî'nin kız kardeşidir.
◼️ İki erkek kardeşinden Osman Müslüman olmuş, diğeri ise Bedir Gazvesi'nde müşrik saflarında ölmüştür.
◼️ İslam öncesi Mekke'nin önemli tüccarlarından biri olan Talha, ticaret için bulunduğu Busrâ'da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed'in peygamberliğini öğrenince hemen Mekke'ye döndü ve Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslamiyet'i kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı.
◼️ Vahiy kâtipliği de yapan Talha, hem cennetle müjdelenen on sahâbîden hem de Resûlullah'ın havârisi diye bilinen on iki kişiden biridir.
◼️ Müslüman olduğu günlerde Hz. Ebû Bekir ile aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden her ikisi "Karîneyn" (yakın dost) diye anılır.
◼️Yine Şam'da olduğu sırada meydana gelen Bedir Gazvesi'ne katılamadığı zikredilmekteyse de birçok kaynakta Hz. Peygamber'in onu ve Saîd bin Zeyd'i Şam yoluna istihbarat için gönderdiği ve Medine'ye ancak savaş bittikten sonra dönebildikleri belirtilir.
◼️ Bu sebeple kendisine ganimetten pay verildi.
◼️ Talha'nın faziletine dair birçok hadis nakledilmiştir. Hz. Peygamber'in hanımlarından dördünün kız kardeşleriyle evlenen Talha'nın on beş çocuğu oldu.
◼️Bunlar arasında Seccâd lakabıyla tanınan Muhammed ile Mûsâ, İmrân ve Âişe meşhurdur.
◼️Halife seçilmesinin ardından Hz. Ebû Bekir'e hemen biat eden Talha onun zamanında yaşanan Ridde olaylarının bastırılmasında aktif rol oynadı.
◼️ Ancak Hz. Ebû Bekir'in kendisinden sonra Hz. Ömer'i halife tayin etmesini sorguladı.
◼️ O sırada genellikle bir çarpışmanın gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu.
◼️ Ancak umulanın aksine iki ordu arasında Cemel Vak'ası olarak bilinen çarpışma meydana geldi ve Talha bu sırada kendisini Hz. Osman'ı öldürenler arasında yer almakla suçlayan Mervân bin Hakem tarafından öldürüldü.
◼️ Kabri Basra'nın dışındadır. İyi bir hatip olan, zenginliği ve cömertliğiyle tanınan Talha'nın Hz. Peygamber tarafından "hayr, feyyâz, cûd" sıfatlarıyla anıldığı rivayet edilmiştir.
◼️ Sahabenin en zenginlerinden biri olduğu için geriye büyük bir miras bıraktı.
◼️ Cemel Vak'ası sırasında el konulan bazı gayrimenkulleri Hz. Ali tarafından çocuklarına geri verildi.
◼️ Resûl-i Ekrem ile Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den rivayetleri olan Talha'dan başta oğulları Yahyâ, Mûsâ ve Îsâ olmak üzere Seleme bin Ekva', Saîd bin Zeyd, Mâlik bin Evs, Kusem bin Abbas, Saîd bin Osman bin Affân, Ahnef bin Kays, Ebû Seleme bin Abdurrahman hadis nakletmiştir.