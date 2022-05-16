Talha bin Ubeydullah İslam'ı kabul eden ilk Müslümanlardan biridir. Mekke'nin önemli tüccarlarından biri olan Talha, ticaret için bulunduğu Busra'da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed'in peygamberliğini öğrenmiş; hemen Mekke'ye dönerek Müslüman olmuştu. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Talha, Peygamberimizin ölümünün ardından çıkan Ridde olaylarının bastırılmasında da aktif rol oynamıştı. Peki, cömertliği ile tanınan Talha bin Ubeydullah kimdir? Talha bin Ubeydullah'ın hayatı…

HAYATI ◼️ Talha bin Ubeydullah ilk Müslümanlardan biridir. Nesebi Hz. Peygamber ile Mürre'de, Hz. Ebû Bekir ile Amr bin Kâ'b'da birleşir. ◼️ Annesi Sa'be bint Abdullah sahâbeden Alâ bin Hadramî'nin kız kardeşidir. ◼️ İki erkek kardeşinden Osman Müslüman olmuş, diğeri ise Bedir Gazvesi'nde müşrik saflarında ölmüştür.

MÜSLÜMAN OLUŞU ◼️ İslam öncesi Mekke'nin önemli tüccarlarından biri olan Talha, ticaret için bulunduğu Busrâ'da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed'in peygamberliğini öğrenince hemen Mekke'ye döndü ve Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslamiyet'i kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı.

CENNETLE MÜJDELENİŞİ ◼️ Vahiy kâtipliği de yapan Talha, hem cennetle müjdelenen on sahâbîden hem de Resûlullah'ın havârisi diye bilinen on iki kişiden biridir. ◼️ Müslüman olduğu günlerde Hz. Ebû Bekir ile aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden her ikisi "Karîneyn" (yakın dost) diye anılır.

BEDİR SAVAŞI ◼️Yine Şam'da olduğu sırada meydana gelen Bedir Gazvesi'ne katılamadığı zikredilmekteyse de birçok kaynakta Hz. Peygamber'in onu ve Saîd bin Zeyd'i Şam yoluna istihbarat için gönderdiği ve Medine'ye ancak savaş bittikten sonra dönebildikleri belirtilir.

◼️ Bu sebeple kendisine ganimetten pay verildi.

HADİSLER ◼️ Talha'nın faziletine dair birçok hadis nakledilmiştir. Hz. Peygamber'in hanımlarından dördünün kız kardeşleriyle evlenen Talha'nın on beş çocuğu oldu. ◼️Bunlar arasında Seccâd lakabıyla tanınan Muhammed ile Mûsâ, İmrân ve Âişe meşhurdur.

RİDDE OLAYI ◼️Halife seçilmesinin ardından Hz. Ebû Bekir'e hemen biat eden Talha onun zamanında yaşanan Ridde olaylarının bastırılmasında aktif rol oynadı. ◼️ Ancak Hz. Ebû Bekir'in kendisinden sonra Hz. Ömer'i halife tayin etmesini sorguladı.

FEYYAZ SIFATI ◼️ O sırada genellikle bir çarpışmanın gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu. ◼️ Ancak umulanın aksine iki ordu arasında Cemel Vak'ası olarak bilinen çarpışma meydana geldi ve Talha bu sırada kendisini Hz. Osman'ı öldürenler arasında yer almakla suçlayan Mervân bin Hakem tarafından öldürüldü. ◼️ Kabri Basra'nın dışındadır. İyi bir hatip olan, zenginliği ve cömertliğiyle tanınan Talha'nın Hz. Peygamber tarafından "hayr, feyyâz, cûd" sıfatlarıyla anıldığı rivayet edilmiştir.