Çağrı Bey oğlu Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci büyük sultanıdır. Cesareti ve zaferleri ile tanınan Alparslan’ın en şanlı başarısı, 1071 yılında Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’dir.

Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Alparslan, muteber bir kaynak olarak kabul edilen tarihçi İbnü'l Esir'in kaydına göre, 1 Muharrem günü 420 yılında Harezm’de doğar. Miladi takvime göre bu tarih 20 Ocak 1029’a tekabül eder. Babası, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Meliki Çağrı Bey’dir.