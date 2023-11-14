Naim Süleymanoğlu

Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı tarafından 1987 yılında Antalya’da düzenlenen bir Uluslararası Halter Şampiyonası’nda 10 yeni dünya rekoru kırdı. 1988 yılında Cardiff ’de Büyükler Avrupa Şampiyonası’na katıldı ve 3 altın madalya kazandı.

1988 Seul Olimpiyat Oyunları’nda 9 dünya, 5 olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu. Ağırlığının 3 katından 10 kg fazlasını yani 190 kilo kaldırarak dünyanın “En İyi Haltercisi” ödülü aldı. Olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye güreş branşı dışında ilk altın madalyayı getirdi.

1991’de Atina’da yapılan XI. Akdeniz Oyunları’na katıldı ve 3 altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yıl Almanya’da yapılan Dünya Halter Şampiyonası’nda 1. oldu. 1992 yılında yapılan Barselona Olimpiyat Oyunları’nda Olimpiyat Şampiyonluğu unvanını korudu. 1993 yılında Avustralya’nın Melburn kentinde yapılan Dünya Şampiyonası’na katıldı ve orada da 3 altın madalya kazandı. 1996’daki Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda 3. kez Olimpiyat Şampiyonu oldu. Böylece ‘ilk defa 3 kere üst üste Olimpiyat Şampiyonu olan sporcu’ unvanını aldı.