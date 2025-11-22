Fahreddin Paşa

1888 yılında Harp Okulu'nu başarıyla bitirdi.

1891'de kurmay subayların yetiştirildiği Erkan-ı Harbiyye'yi (Harp Akademisi) bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı.

Bu savaşta görev aldığı Çatalca savunmasındaki başarısı dikkat çekti ve Edirne'nin geri alınmasında önemli rol oynadı.

Osmanlı Devleti'nin 1914'te I. Dünya Savaşı'na girmesiyle miralay (albay) rütbesinde, 4. Ordu'ya bağlı 12. Kolordu Kumandanı olarak Musul'da görev yaptı.

25 Kasım 1914'te mirlivalığa (tuğgeneral) terfi etti. Aynı zamanda 4. Ordu kumandan vekilliği göreviyle de o dönem yaşanan birçok Ermeni ayaklanmasını bastırdı.