Babası ona küçük yaşlarda Arapça, Farsça gibi dönemin edebiyat dillerini öğretmiştir. Bu da Uşaklı'nın edebiyata olan ilgisinin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Daha küçük yaşlarda roman ve şiir kitapları okumaya başlayan Uşaklı'nın edebiyat ile asıl buluşması Sivas Sultanisi'nde olacaktır. Edebiyat öğetmeni onun hayal dünyasına erişmiş ve yazmaya olan derin tutkusunu gün yüzüne çıkarmasını sağlamıştır.