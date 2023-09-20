Fikret Kızılok ve Orkestrası grubu, ortaokul ve lise döneminde de sahnede yer almaya devam eder. Verdikleri küçük çaplı konserler dinleyicilerin beğenisini toplar. Gün geçtikçe daha da iyiye giden Fikret Kızılok, lise çağında cesur bir adım atar ve gitar çalmaya karar verir. Bu kararındaki en etkili rol, Amerikalı müzisyen Elvis Presley’e aittir. Şöhreti tüm dünyaya yayılan Presley, Rock’n Roll’un Kralı olarak da bilinir. O döneme damgasını vuran en önemli sanatçılar arasındadır. Presley’in başarılı sahne performanslarından etkilenen Kızılok, bahsedildiği üzere akordeonu bırakır ve gitar çalmaya başlar. Lise döneminde üst sınıflarda okuyan Barış Manço ve Timur Selçuk, Kızılok’u hem destekler hem de yol gösterir. Bu sırada grubun ismini Kızılok ve Veliahtları olarak değiştirirler. Bu grup, okul dışında da konserler vererek Kızılok’un tanınmasına sebep olur.