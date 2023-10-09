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Orson Welles

Orson Welles

  • Doğum Tarihi 6 Mayıs 1915
  • Doğum Yeri Amerika
  • Ölüm Tarihi 10 Ekim 1985
  • Ölüm Yeri Amerika

Sinemanın dahi yönetmeni olarak anılan Orson Welles, yazdığı, yönettiği, oynadığı filmler ile dikkat çeker. İlk yapıtı "Yurttaş Kane" ile sinema tarihine damga vurur. Bunun nedeni filmlerinde kullandığı özgün anlatım teknikleridir.

Orson Welles, 6 Mayıs 1915 yılında dünyaya geldi. Annesi bir piyanist, babası ise mucitti. 9 yaşındayken annesini, 15 yaşındayken de babasını kaybetti ve bir aile dostlarının himayesinde yaşamını sürdürdü.

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Orson Welles

Eğitim hayatı

Yalnızca üstün yetenekli öğrencilerin kabul edildiği Todd Erkek Okulu’nda Shakespeare oyunlarını sahneleyerek yeteneklerini gösterme imkanı buldu.  Buradan 1931 yılında mezun olduktan sonra birçok üniversiteye gidebilirdi. Ancak Welles, İrlanda’ya gidip oyuncu ve yönetmen olarak tiyatro ile meşgul olmayı tercih etti.

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Orson Welles

Kariyerine başlaması

1934 yılında Amerika’ya dönerek radyo oyunculuğu yaptı. Aynı yıl ilk kısa filmi olan The Hearts Of The Age’i çekti.

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Orson Welles

Evliliği

Aynı zamanda oyunculuk da yapan Welles, radyo vesilesi ile tanıştığı meslektaşı Virginia Nicholson ile 1934’te evlendi.

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Orson Welles

Ölümü

Yönetmen, 10 Ekim 1985'te Los Angeles'ta öldü. Mezarı ise İspanya'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nde bulunan küçük bir yerleşim birimi olan Ronda'dadır.

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Orson Welles

İlk filmi

1941 yılında ilk filmi olan “Yurttaş Kane”i çekti. Yapım, birçok otoriteye göre uzun dönem en iyi film olarak nitelenir. Zamanının çok ötesine konumlanan filmde yönetmen kullandığı sinema teknikleri ile dikkat çeker.

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Orson Welles

Welles sinemasının özellikleri

Filmlerinde kullandığı kendine has dramatik yapısı ve anlatı teknikleri ile sinemaya farklı bir soluk kazandırdı. Welles sinemasının en belirgin özellikleri ise fotoğraf, ışık, müzik kullanımı ile geniş alan derinliği, alt açılar ve vinçlerle çekilen görüntülerdir.

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Orson Welles

Filmleri

1941 - Yurttaş Kane

1946 -  Yabancı

1947 - Şangaylı Kadın

1948 - Macbeth

1952 - Othello

1955 - Donkişot

 1955 - Ölüm Raporu

1958 – Bitmeyen Balayı

1962 – Dava

1965 – Gece Yarısı Çanları

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