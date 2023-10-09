Orson Welles
Orson Welles
- Doğum Tarihi 6 Mayıs 1915
- Doğum Yeri Amerika
- Ölüm Tarihi 10 Ekim 1985
- Ölüm Yeri Amerika
Sinemanın dahi yönetmeni olarak anılan Orson Welles, yazdığı, yönettiği, oynadığı filmler ile dikkat çeker. İlk yapıtı "Yurttaş Kane" ile sinema tarihine damga vurur. Bunun nedeni filmlerinde kullandığı özgün anlatım teknikleridir.
Orson Welles, 6 Mayıs 1915 yılında dünyaya geldi. Annesi bir piyanist, babası ise mucitti. 9 yaşındayken annesini, 15 yaşındayken de babasını kaybetti ve bir aile dostlarının himayesinde yaşamını sürdürdü.
Eğitim hayatı
Yalnızca üstün yetenekli öğrencilerin kabul edildiği Todd Erkek Okulu’nda Shakespeare oyunlarını sahneleyerek yeteneklerini gösterme imkanı buldu. Buradan 1931 yılında mezun olduktan sonra birçok üniversiteye gidebilirdi. Ancak Welles, İrlanda’ya gidip oyuncu ve yönetmen olarak tiyatro ile meşgul olmayı tercih etti.
Kariyerine başlaması
1934 yılında Amerika’ya dönerek radyo oyunculuğu yaptı. Aynı yıl ilk kısa filmi olan The Hearts Of The Age’i çekti.
Evliliği
Aynı zamanda oyunculuk da yapan Welles, radyo vesilesi ile tanıştığı meslektaşı Virginia Nicholson ile 1934’te evlendi.
Ölümü
Yönetmen, 10 Ekim 1985'te Los Angeles'ta öldü. Mezarı ise İspanya'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nde bulunan küçük bir yerleşim birimi olan Ronda'dadır.
İlk filmi
1941 yılında ilk filmi olan “Yurttaş Kane”i çekti. Yapım, birçok otoriteye göre uzun dönem en iyi film olarak nitelenir. Zamanının çok ötesine konumlanan filmde yönetmen kullandığı sinema teknikleri ile dikkat çeker.
Welles sinemasının özellikleri
Filmlerinde kullandığı kendine has dramatik yapısı ve anlatı teknikleri ile sinemaya farklı bir soluk kazandırdı. Welles sinemasının en belirgin özellikleri ise fotoğraf, ışık, müzik kullanımı ile geniş alan derinliği, alt açılar ve vinçlerle çekilen görüntülerdir.
Filmleri
1941 - Yurttaş Kane
1946 - Yabancı
1947 - Şangaylı Kadın
1948 - Macbeth
1952 - Othello
1955 - Donkişot
1955 - Ölüm Raporu
1958 – Bitmeyen Balayı
1962 – Dava
1965 – Gece Yarısı Çanları