Sinemanın dahi yönetmeni olarak anılan Orson Welles, yazdığı, yönettiği, oynadığı filmler ile dikkat çeker. İlk yapıtı "Yurttaş Kane" ile sinema tarihine damga vurur. Bunun nedeni filmlerinde kullandığı özgün anlatım teknikleridir.

Orson Welles, 6 Mayıs 1915 yılında dünyaya geldi. Annesi bir piyanist, babası ise mucitti. 9 yaşındayken annesini, 15 yaşındayken de babasını kaybetti ve bir aile dostlarının himayesinde yaşamını sürdürdü.