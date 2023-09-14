Sinemada kurgu teknikleri sözlüğü

İLERİYE ATILIŞ

🔸 Flash forward olarak nitelendirilen teknik, filmin öyküsünün geçtiği zamandan gelecek zamana gidiştir.

🔸 İki türde gerçekleşen bu kurgu tekniğinin ilkinde uzun bir zaman sonraya sıçrayıp filme o zamandan devam edilir. Örneğin film, başkahramanın çocukluğuyla başlar, sonra bir ileri sıçrama ile evlilik kararı aldığı dönemde geçer. Senaryo, bu kararın ardından gelişen olaylar etrafında devam eder.

🔸 Diğeri ise geleceğe gidilip daha sonra ileriye sıçrama anına geri dönülmesi ile gerçekleşir. Amaç, karakterlerin bilmediği geleceği seyirciye göstermek olabileceği gibi geleceğe yönelik düşüncelerini ve hayallerini göstermek de olabilir.

Tiyatro terimleri sözlüğü