Karanlık ve sisli bir tür: Kara film

SİNEMA AKIMLARI

🔸 Sinema, teknik, ticari ve estetik anlamda birçok farklı unsurun bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan bir sanattır. Film türleri de bu üç ana kavram etrafında şekillenen çeşitliliktir.

🔸 Sinemada türler, ışık kullanımı, ses, konu, karakter, mekan kamera açıları ve hareketleri gibi özellikler bakımından birbirinden ayrılır. Her bir film, seyircide oluşturduğu duygu açısından farklılık gösterir. Kimi karamsarlık hissi verirken kimi güldürü unsurlarını barındırır. Tüm bunlar, sinema akımları ve türsel zenginlikleri oluşturur.