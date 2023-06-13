Tiyatro terimleri sözlüğü

Dramatik sanatlardan biri olan tiyatro; sahnede, seyirci karşısında oyuncular tarafından sergilenen edebi bir türdür. Her sanat dalında olduğu gibi tiyatronun da kendine özgü terimleri bulunur. Bunlar, izleyici tarafından bilinen perde, melodram gibi kelimeler olabilirken tuluat, vodvil gibi pek duyulmamış kavramlar da vardır. Sizin için tiyatroya dair terimler sözlüğü hazırladık.