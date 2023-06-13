Tiyatro terimleri sözlüğü
Dramatik sanatlardan biri olan tiyatro; sahnede, seyirci karşısında oyuncular tarafından sergilenen edebi bir türdür. Her sanat dalında olduğu gibi tiyatronun da kendine özgü terimleri bulunur. Bunlar, izleyici tarafından bilinen perde, melodram gibi kelimeler olabilirken tuluat, vodvil gibi pek duyulmamış kavramlar da vardır. Sizin için tiyatroya dair terimler sözlüğü hazırladık.
Giriş Tarihi: 13.06.2023
15:52
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
16:11
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Dram, komedi, vodvil gibi edebiyat türlerinin izleyicilerin karşısında bir sahnede oynanmasıdır. TİYATRO:
🔸 Eskiden yalnızca seyircilerin
"oturdukları yer" anlamına gelen kelime, bugün genel olarak dramatik gösterilerle ilgili tüm çalışmaları kapsar.
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Dramatik metin, oyuncu, sahne tasarımı, kostüm, sahne tekniği, sahneleme gibi ögelerden oluşan tiyatro Yunanca "theatron" yani "görme yeri" sözcüğünden gelir. Türkçeye ise İtalyanca "teatro" sözcüğünden geçmiştir.
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slam ülkelerinde sahnelenen meddah, orta oyunu, tiyatro sanatlarına verilen addır. İ TEMAŞA:
🔸 Gülünç öyküler anlatan ve taklitler yaparak bir olayı canlandıran sanatçı tarafından gerçekleştirilen temaşaya
meddah denir. Orta oyunu ise ortada oynanan, Kavuklu ile Pişekar karakterlerinin güldürme, söz oyunu, hazırcevaplılığı ile dikkat çeken halk tiyatrosudur.
Lütfi Ömer Akad: Göç Üçlemesi
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Tiyatro oyununda kişilerin bir defada söylediği uzun soluklu konuşmadır. TİRAT:
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Kahramanın iyi durumdan kötü duruma düşmesiyle seyircide korku ve acıma duygularını hissettirmek amacıyla yazılan tiyatro eseridir. TRAGEDYA :
🔸 Yunan filozof
Aristoteles'e göre tragedya konu, davranış, konuşma, düşünce, dekor ve müzik şeklindeki altı ögeden oluşmalıdır.
Hafızalarda yer eden 10 film
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Yazılı bir metin olmadan, tamamen doğaçlama şekilde gerçekleştirilen oyundur. TULUAT:
🔸 Olay örgüsünün önceden bilindiği ancah yazılmış herhangi bir metni bulunmayan, oyuncuların bunun üzerinden anlık bulup geliştirdikleri halk oyununa
tuluat tiyatrosu denir.
🔸 Bununla birlikte normal tiyatro oyunuesnasında beklenmedik anda doğaçlama yapmaya da
tuluat patlatmak adı verilmektedir.