Lütfi Ömer Akad: Göç Üçlemesi

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🔸 Bir yönetmenin sinema yoluyla derdini anlatırken, "bir filmle anlatamayacağım" diyerek üç filmle meselesini anlatmasına üçleme adı verilir. Aynı zamanda bir temayı farklı senaryolarla öne çıkarma kaygısıyla da üç film ortaya çıkabilir.

🔸 Türk sinemasında en fazla üçlemesi olan yönetmen ise Lütfi Ömer Akad'dır. Göç üçlemesi, Köy üçlemesi ve Şehir üçlemesi vardır.

🔸 Göç üçlemesi, 1973 yapımı "Gelin", "Düğün" ve 1974 yılına ait "Diyet" filmlerinden oluşur. Köy-kent, doğu-batı, geleneksel-modern gibi ikiliklerin işlendiği bu üçlemede toplumsal sorunlar filmlerin konusunu oluşturur.

🎥 Lütfi Ömer Akad, filmlerinde yöresel meseleleri konu alarak evrensel mesajlar veren Türk sinemasının ustalarındandır.