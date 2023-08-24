Baran film analizi

Mecid Mecidi'nin 2001 yapımı filmi Baran, ülkenin önemli sorunlarından Afgan mülteci meselesini konu edinir. Göç, yoksulluk ve aşk üçgeni içerisinde gelişen olaylar, Mecidi'nin kendine has dili ile izleyenlere eşsiz bir seyir keyfi sunar. Sizin için "Baran" filminin analizini yaptık.

🔹 Bir aşk uğruna en fazla neyinizden vazgeçebilirsiniz? İşiniz ya da paranız olabilir mi? Peki ya kimliğiniz? İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin 2001 yapımı filmi Baran, işte tam da bunu sorgulatır insana.

🔹 Film, göç, yoksulluk, aşk üçgeninde geçer. Sevginin en saf halini anlatmasının yanı sıra değindiği Afgan mülteci sorunu ile yönetmenin en toplumsal yapıtı olarak görülür.

🔹Konusu, inşaatta çalışan Azeri genç Latif ile Afgan Rahmet'in yaşadıkları etrafında şekillenen Baran, bir kış filmidir. Yönetmen bu mevsimi özellikle tercih eder. Çünkü kış, sefaleti ve yoksulluğu göstermek için en uygun zamandır.

🔹Mecidi filmlerinin unsurlarından biri profesyonel oyuncu kullanmamasıdır. Burada da usta isim, inşatta çalışan kişileri oynatır. Filmin özelliklerinden diğeri ise gerçekten kötü karakterin olmamasıdır. Yani herkesin hem kötü yanı, zaafları hem de iyi yanı, insani tarafı vardır. Oyuncular, normal yaşamda olduğu gibi bazen iyi, bazen kötüdür. Onun filmlerindeki samimiyetin sırrı, gerçek hayata benzerliğinden gelir.

🔹 Ayrıca Mecidi ve genel olarak İran sinemasında karşımıza çıkan temel özellik, teşhir kullanılmamasıdır. Yönetmen, bir şeyi açıkça göstermek yerine simge dilini tercih eder. Bu da İran sineması özelinde Baran'ı sanata dönüştüren en önemli unsurdur. Nahif ve bir o kadar içten olan bu eşsiz filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Şimdiden iyi seyirler...

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Editör-Sunucu: Büşra Kılıç

Kurgu: Ayşenur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik