5 Kırık Kamera film analizi

İsrail işgali altındaki Filistin halkının günlük yaşamını, silah sesleri ve asker gözetimi altında geçen hayatı konu edinen "5 Kırık Kamera", Bil'in köyündeki halkın direnişini anlatır. Köylülerden Emad Burnat'tın çekip yönettiği yapım, Filistin'deki zulmü en gerçek ve yalın haliyle beyaz perdeye taşır.

🔸 Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in acımasızlığını gözler önüne seren bir filmden bahsedeceğim sizlere…

🔸 5 Kırık Kamera, Bil'in köyündeki insanların, topraklarına tecrit bariyeri inşa etmek isteyen Siyonist zihniyete karşı Filistinlilerin direnişini konu edinir. Çekimlerine 2005 yılında duvarın yapım kararı ile başlanan filmde köylülerin 6 yıllık mücadelesi gösterilir.

🔸 Asıl mesleği çiftçilik olan köyün yerlisi Emad Burnat'ın çekip yönettiği yapım, yaşanan zulmü en gerçek ve yalın haliyle beyaz perdeye aktarır. Bu nedenle çekimleri oldukça doğal, anlık, amatördür ve gerçek anlamda bir belge niteliği taşır. Gösterilenler aslında hayatın ta kendisidir. Gerçek olamayacak kadar acı, kurgulanamayacak kadar da hakikattir.

🔸 Filmin diğer özelliği ise adının da bir hikayesinin olmasıdır. Burnat, filmi beş farklı kamera ile çeker. Bunun nedeni, işgale karşı gerçekleştirdikleri barışçıl yürüyüşler esnasında kameranın kırılmasıdır. Yönetmen, kırılan her bir kameranın yerine yenisini alarak olan biteni tüm gerçekliği ile görüntülemeye devam eder. Çekimlerin gerçekleştiği 6 yıl içerisinde beş kameranın da kırılmış olması, sadece bir kameranın bile ömrünün bu topraklarda oldukça kısa olduğunu gösterir.

🔸 Filistin'de yaşananları tam anlamıyla özetleyen ana sahne ile bitirelim:

"Ne sanıyorsunuz? Hiç kalbiniz yok mu? Aileniz yok mu? Buranın bizim olduğunu herkes biliyor. Toprağımızı çaldınız. Yapmayın bunu! Size söylüyorum!"

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Editör: Büşra Kılıç

Video Editör: Serkan Hervenik