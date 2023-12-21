Potemkin Zırhlısı filminin ilginç serüveni

1925 Sovyetler Birliği yapımı Potemkin Zırhlısı, 1905 Bolşevik İhtilali'ni anlatması için dönemin devlet yönetimi tarafından sipariş edilir. Yönetmenliğini Sergey Ayzenştayn'ın yaptığı film, Potemkin isimli savaş gemisinde kötü şartlarda çalıştırılan mürettebatın, Çar rejimine bağlı subaylara karşı başlattıkları isyanı konu alır.

🔸 Potemkin Zırhlısı filminin ilginç serüvenini biliyor musunuz? 1925 Sovyetler Birliği yapımı olan film, 1905 Bolşevik İhtilali'ni anlatması için dönemin devlet yönetimi tarafından sipariş edilir. Yönetmen koltuğunda kendine has montaj teknikleri ve estetik anlatımı ile tanınan Sergey Ayzenştayn oturur. Aslında bir propaganda aracı olarak çekilen film, yönetmenin başarısıyla sinema tarihine bir klasik olarak damga vurur.

🔸 Film, Potemkin isimli savaş gemisinde kötü şartlarda çalıştırılan mürettebatın, Çar rejimine bağlı subaylara karşı başlattıkları isyanı konu alır.

🔸 Potemkin Zırhlısı'nın iki önemli sahnesi vardır. Bunlar "Odessa Merdivenleri" ve "aslan heykeli"dir. Halk, Odessa merdivenlerinde toplanır ve burada isyanın kitleselleşmesi tasvir edilir. Çarlık rejimi askerlerinden panikle kaçışan insanlar görünür. Ayzenştayn'ın kurgu başarısının bir yansıması olan sahnede yönetmen genellikle yakın plan ölçekler kullanır. Amacı, halkın üzerinde oluşan korku ve dehşeti daha net şekilde izleyiciye aktarmaktır. Birbiri ardına gelen çekimler nefes kesici bir seyir zevki sunar. Öyle ki bir dakikalık bu kısa sahne, seyirciye her zerresiyle hissettirilir.

🔸 Diğer sahnede ise Odessa limanında üç aslan heykeli bulunur. Bunlardan biri yatar, diğeri doğrulur, üçüncüsü ise adeta şaha kalkmış durumdadır. Ayzenştayn, filminde bu üç heykelin görüntüsünü ayrı ayrı çeker ve kurguda art arda vererek aslanın ayaklandığı izlenimi uyandırır. Halkın ayaklanmasını bu aslan heykelinin ayağa kalkışıyla simgeselleştirir.

🔸 Böylece Potemkin Zırhlısı, kurgusal anlamdaki başarısıyla sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış olur.

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Editör-Sunucu: Büşra Kılıç

Kurgu: Serkan Hervenik