Kurgunun Gücü: Kuleşov Efekti

Yönetmenlerin bulduğu çeşitli teknik ve sanatsal keşiflerle sinema her dönem gelişim gösterir. Rus yönetmen Kuleşov'un icat ettiği "Kuleşov Etkisi" sinemayı kurgu tekniği anlamında farklı bir boyuta taşır.

🔸 Ekranlarınıza gelen bu görüntüde oyuncunun yüzündeki ifade sizce ne anlatıyor? Peki, ikinci görüntüde yer alan yüz ifadesi sizde nasıl bir duygu uyandırdı?

🔸 İzlediğiniz ilk videoda çorba sahnesinden sonra gelen oyuncunun yüzündeki ifade açlığı anlatırken çocuk cenazesinden sonra gelen oyuncu hüzün duygusunu yansıtır. Aslında bu iki videoda adamın yüzündeki ifade de aynıdır. Nasıl mı?

🔸 Rus sinema kuramcısı Lev Kuleşov, kurgu çalışmaları sonucu görüntülerin sıralanışında gerçekleşen ufak bir değişikliğin seyircide farklı bir algı oluşturduğunu keşfeder. Bu icat, sinema tarihine "Kuleşov Efekti" olarak geçer. Böylece bu, film sanatında yeni bir ifade aracı olarak kullanılmaya başlar.

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Editör-Sunucu: Büşra Kılıç

Kurgu: Mert Akkuş