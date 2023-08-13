Sonsuzluk ve Bir Gün Film Analizi

Sizin için öleceğini öğrenen Alexander'ın son gününü anlatan Sonsuzluk ve Bir Gün filminin analizini yaptık...

🔹 Bugün ömrünüzün son günü olacağını bilseniz ne yapardınız? Yunan yönetmen Theodors Angelopoulos'un unutulmaz filmlerinden "Sonsuzluk ve Bir Gün" işte tam olarak bunu anlatır. Alexander, yaşamını tamamlanmamış bir şiirin eksik kelimelerini bulmaya adamış bir yazardır. Film, ölmek üzere olduğunu öğrenen bu karakterin son gününü konu edinir.

🔹 Geniş çekim planlar, uzun sekanslar, kullanılan metaforlar, şiirsel dil ve Eleni Karandrio müzikleri ile tam bir Angelopoulos yapıtıdır.

🔹 Peki, bu filmi neden izlemelisiniz? Öncelikle film, durağanlığı ve şiirselliği ile insanın dingin bir denizdeymiş hissine kapılmasını sağlar. Hayatın normal akışında ilerleyen yapım aynı zamanda pencerelerden geçerek dönülen flashbacklerle izleyiciyi bir masalın içerisindeymiş duygusuna büründürür.

🔹 Görsel anlamda izleyene fotoğraf tadında şölen sunan filmin dikkat çeken özelliklerinden biri başladığı yerde bitmesi. İlk sahne, Alexander'ın yaşadığı deniz kıyısındaki evde başlar ve aynı şekilde orada biter. Deniz, burada sonsuzluğun temsili olarak görülür. Zaman ve varlık kavramlarını sorgulatan filmin ana fikrini oluşturan sahnesi ise şöyledir:

- Sana bir keresinde "Yarın ne kadar uzun?" diye sordum. Ve sen de...

+ Sonsuzluk ve bir gün

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Editör-Sunucu: Büşra Kılıç

Kurgu: Ayşenur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik - Eyüp Kaymak