Arama

Menu

Sonsuzluk ve Bir Gün Film Analizi

Yayınlanma Tarihi: 13.08.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 10:14

Sizin için öleceğini öğrenen Alexander'ın son gününü anlatan Sonsuzluk ve Bir Gün filminin analizini yaptık...

🔹 Bugün ömrünüzün son günü olacağını bilseniz ne yapardınız? Yunan yönetmen Theodors Angelopoulos'un unutulmaz filmlerinden "Sonsuzluk ve Bir Gün" işte tam olarak bunu anlatır. Alexander, yaşamını tamamlanmamış bir şiirin eksik kelimelerini bulmaya adamış bir yazardır. Film, ölmek üzere olduğunu öğrenen bu karakterin son gününü konu edinir.

🔹 Geniş çekim planlar, uzun sekanslar, kullanılan metaforlar, şiirsel dil ve Eleni Karandrio müzikleri ile tam bir Angelopoulos yapıtıdır.

🔹 Peki, bu filmi neden izlemelisiniz? Öncelikle film, durağanlığı ve şiirselliği ile insanın dingin bir denizdeymiş hissine kapılmasını sağlar. Hayatın normal akışında ilerleyen yapım aynı zamanda pencerelerden geçerek dönülen flashbacklerle izleyiciyi bir masalın içerisindeymiş duygusuna büründürür.

🔹 Görsel anlamda izleyene fotoğraf tadında şölen sunan filmin dikkat çeken özelliklerinden biri başladığı yerde bitmesi. İlk sahne, Alexander'ın yaşadığı deniz kıyısındaki evde başlar ve aynı şekilde orada biter. Deniz, burada sonsuzluğun temsili olarak görülür. Zaman ve varlık kavramlarını sorgulatan filmin ana fikrini oluşturan sahnesi ise şöyledir:
- Sana bir keresinde "Yarın ne kadar uzun?" diye sordum. Ve sen de...
+ Sonsuzluk ve bir gün

💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Editör-Sunucu: Büşra Kılıç
Kurgu: Ayşenur Aslan
Kamera: Serkan Hervenik - Eyüp Kaymak

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Namı diğer Şarlo

Namı diğer Şarlo

Oluşturduğu Şarlo tiplemesi ile tanıdığımız yönetmen Charlie Chaplin, sinema dünyasının önemli...

  • Mayıs 26, 2023
Bir Film I Söğüt Ağacı

Bir Film I Söğüt Ağacı

Söğüt Ağacı, yönetmenliğini Majid Majidi'nin yaptığı 2005 yapımı İran filmi olarak izleyiciyle...

  • Ocak 23, 2023
Bir Film I Forrest Gump

Bir Film I Forrest Gump

Forrest Gump, otizm spektrum bozukluğuna sahip ve yürümekte zorlanan bir çocuğun Amerikan futbolcusuna...

  • Ocak 23, 2023
DAHA FAZLA
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN