Kirazın Tadı film analizi

Dersu Uzala film analizi
Japon sinemasının usta ismi Akira Kurosawa'nın 1975 yapımı filmi olan Dersu Uzala, doğa ve...
İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin 1997 yapımı filmi Kirazın Tadı, Tahran sokaklarında arabasıyla dolaşan bir adamın hikayesini anlatır. Yol sahneleri, sadelik ve belirsizlik unsurlarını içeren yapım, Kiyarüstemi sinemasına yakın plandan bakmanızı sağlar.
◾ "Acımı anlayabilirsiniz ama onu hissedemezsiniz." Bu sözler İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin 1997 yapımı filmi Kirazın Tadı'na ait.
🔸 Film, Tahran sokaklarında arabasıyla dolaşan adamın hikayesini anlatır. Karakterimiz Badii Bey, umutsuzluğun kıyısında aldığı bir radikal kararla yola çıkar ve birçok insanla karşılaşır.
🔸 Arabada geçen diyaloglardan oluşan film, görsel anlamda oldukça estetik kareler sunar. Kullanılan sesler, diyaloglar tam bir ahenk içindedir.
🔸 Yol sahneleri, sadelik ve belirsizlik gibi Kiyarüstemi sinemasının vazgeçilmez unsurlarını içeren film, yönetmenin sinemasına yakın plandan bakmanızı sağlar. Varlık, ölüm ve yaşam kavramlarını sorgulatır ancak herhangi bir cevap ya da sonuç vermez. Yani hem beyin açıcı hem de zihin yakıcıdır.
🔸 Eğer düşünmeyi seviyor ya da aklınızın sınırlarını zorlamak istiyorsanız Kirazın Tadı tam size göre. Şimdiden iyi seyirler...
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Editör: Büşra Kılıç
Video Editör: Serkan Hervenik
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