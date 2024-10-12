Cahit Sıtkı Tarancı
Cahit Sıtkı Tarancı
- Doğum Tarihi: 4 Ekim 1910
- Doğum Yeri: Diyarbakır
- Ölüm Tarihi: 12 Ekim 1956
- Ölüm Yeri: Viyana
Cahit Sıtkı Tarancı, 4 Ekim 1910 yılında altı kardeşin en büyüğü olarak Diyarbakır’da dünyaya geldi. Köklü bir ailenin bireyi olan Cahit Sıtkı, çocukluğunda kısa boylu ve nazik mizaçlıdır. Cahit Sıtkı Tarancı, ince ve narin yapısından dolayı çocukluğunda sık sık hastalanmıştır. Sıtkı Tarancı’nın babası olan Pirinççizâdeler’e mensup Bekir Sıtkı Bey, oğlu Cahit’in vali olmasını istediği için usta şairin eğitimi ile bizzat kendisi ilgilenmiştir.
EĞİTİMİ
Usta şairin asıl adı Hüseyin Cahit’tir. Tarancı, ilk ve orta okul eğitimini İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde görmüştür. Tarancı, daha sonra bu okuldan Galatasaray Lisesi’ne geçti. Burada ölünceye kadar dostlukları ilelebet devam edecek olan Ziya Osman Saba ile tanıştı. Derslerine karşı ilgisizliğinden dolayı Cahit Sıtkı Tarancı, 1935 yılında kaydını Yüksek Ticaret Mektebi’ne nakletti. Aynı zamanda Sümerbank’ta memur olarak çalışmaya başladı.
EDEBİ HAYATI
Cumhuriyet gazetesinde Nadir Nadi’nin maddi desteği ile 1938 senesinde Ğaris’e gitti ve Ecole Sciences Politiques’e kaydoldu. Oktay Rifat ile Paris Radyosu Türkçe Yayınlar Servisi’nde spiker olarak çalıştı. Mart 1941 yılında askere giden Cahit Sıtkı, askerlik dönüşü babasının yanında ticarethanenin muhasebe defterlerini tutmaya başladı, babasıyla anlaşmazlığa düşünce de işten ve ailesinden ayrıldı, Ankara’ya gitti.
EDBİYET ÇEVRESİ
Ankara’ya gitti. 1944 yılında Cahit Sıtkı Tarancı, Ankara’da Anadolu Ajansı’nda mütercim olarak çalıştı. Bu tarihten itibaren aralarında Orhan Veli Kanık, Ahmet Muhip Dıranas, Melih Cevdet Anday, Baki Süha Ediboğlu, Oktay Rifat, Ceyhun Atuf Kansu, Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Aksal, Sabahattin Eyüboğlu gibi şair ve yazarların bulunduğu edebiyatçılar çevresinde yaşamaya başladı. 1951 yılında Cavidan Hanım’la evlendi.
Usta şair, 1946 yılında şiir yarışmasında “Otuz Beş Yaş” ile birincilik kazandı.