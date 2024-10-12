Fikriyat Anasayfa Biyografi Öner

Hayatı

DOĞUMU

EĞİTİMİ

EDEBİ HAYATI

EDBİYET ÇEVRESİ

Yazar Bilim İnsanı Bestekar Ressam Hekim Tarihçi Şair Daha Fazlası
Biyografi Öner Fikriyat Anasayfa
Ⓒ 2022 Fikriyat. Tüm Hakları Saklıdır.

Cahit Sıtkı Tarancı

Cahit Sıtkı Tarancı

  • Doğum Tarihi: 4 Ekim 1910
  • Doğum Yeri: Diyarbakır
  • Ölüm Tarihi: 12 Ekim 1956
  • Ölüm Yeri: Viyana

Cahit Sıtkı Tarancı, 4 Ekim 1910 yılında altı kardeşin en büyüğü olarak Diyarbakır’da dünyaya geldi. Köklü bir ailenin bireyi olan Cahit Sıtkı, çocukluğunda kısa boylu ve nazik mizaçlıdır. Cahit Sıtkı Tarancı, ince ve narin yapısından dolayı çocukluğunda sık sık hastalanmıştır. Sıtkı Tarancı’nın babası olan Pirinççizâdeler’e mensup Bekir Sıtkı Bey, oğlu Cahit’in vali olmasını istediği için usta şairin eğitimi ile bizzat kendisi ilgilenmiştir.
Cahit Sıtkı Tarancı

EĞİTİMİ

Usta şairin asıl adı Hüseyin Cahit’tir. Tarancı, ilk ve orta okul eğitimini İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde görmüştür. Tarancı, daha sonra bu okuldan Galatasaray Lisesi’ne geçti. Burada ölünceye kadar dostlukları ilelebet devam edecek olan Ziya Osman Saba ile tanıştı. Derslerine karşı ilgisizliğinden dolayı Cahit Sıtkı Tarancı, 1935 yılında kaydını Yüksek Ticaret Mektebi’ne nakletti. Aynı zamanda Sümerbank’ta memur olarak çalışmaya başladı. 
Cahit Sıtkı Tarancı

EDEBİ HAYATI

Cumhuriyet gazetesinde Nadir Nadi’nin maddi desteği ile 1938 senesinde Ğaris’e gitti ve Ecole Sciences Politiques’e kaydoldu. Oktay Rifat ile Paris Radyosu Türkçe Yayınlar Servisi’nde spiker olarak çalıştı. Mart 1941 yılında askere giden Cahit Sıtkı, askerlik dönüşü babasının yanında ticarethanenin muhasebe defterlerini tutmaya başladı, babasıyla anlaşmazlığa düşünce de işten ve ailesinden ayrıldı, Ankara’ya gitti. 
Cahit Sıtkı Tarancı

EDBİYET ÇEVRESİ

Ankara’ya gitti. 1944 yılında Cahit Sıtkı Tarancı, Ankara’da Anadolu Ajansı’nda mütercim olarak çalıştı. Bu tarihten itibaren aralarında Orhan Veli Kanık, Ahmet Muhip Dıranas, Melih Cevdet Anday, Baki Süha Ediboğlu, Oktay Rifat, Ceyhun Atuf Kansu, Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Aksal, Sabahattin Eyüboğlu gibi şair ve yazarların bulunduğu edebiyatçılar çevresinde yaşamaya başladı. 1951 yılında Cavidan Hanım’la evlendi. 

Usta şair, 1946 yılında şiir yarışmasında “Otuz Beş Yaş” ile birincilik kazandı.

İlgilinizi Çekebilir

Çerkes Ethem

Said bin Zeyd

Sezai Karakoç

En çok aranan biyografiler

Çerkes Ethem

Said bin Zeyd

Sezai Karakoç

Detaylı Ara
BİZE ULAŞIN