Cahit Sıtkı Tarancı, 4 Ekim 1910 yılında altı kardeşin en büyüğü olarak Diyarbakır’da dünyaya geldi. Köklü bir ailenin bireyi olan Cahit Sıtkı, çocukluğunda kısa boylu ve nazik mizaçlıdır. Cahit Sıtkı Tarancı, ince ve narin yapısından dolayı çocukluğunda sık sık hastalanmıştır. Sıtkı Tarancı’nın babası olan Pirinççizâdeler’e mensup Bekir Sıtkı Bey, oğlu Cahit’in vali olmasını istediği için usta şairin eğitimi ile bizzat kendisi ilgilenmiştir.