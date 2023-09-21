Çerkes Ethem

Kuvayı- Milliye’nin unutulmaz isimlerinden biri de Çerkez kökenli olan komutan Çerkez Ethem’dir. Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği cesareti ile bilinmektedir. Çerkez Ethem’in ataları, 19. yüzyılda Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına göç eder. Ailesi Balıkesir’in ilçesi Bandırma’daki Emreköy’e yerleşir. 1886 yılına gelindiğinde ise Çerkez Ethem burada dünyaya gelir. Çerkeslerin Şapsığ boyundan, Ali Bey'in beş oğlunun en küçüğüdür. İki ağabeyi Rum eşkıyaları ile çarpışırken ölürler. Diğer iki ağabeyi de Harbiye'yi bitirerek subay olurlar.